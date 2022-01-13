Дорогие коллеги!

Примите самые искренние и теплые поздравления с нашим общим праздником – Днем российской печати!

Мы с вами отлично понимаем, как значима наша профессия для общества: ведь оно не может жить в информационном вакууме, не способно развиваться без понимания сути происходящих вокруг событий. Поэтому каждый сотрудник островных СМИ ежедневно выполняет важнейшую задачу: сообщает землякам подробную и объективную информацию.

Пусть наступивший год подарит всем творческое настроение, множество ярких публикаций, популярность и любовь читателей, зрителей и слушателей!

Сахалинское региональное отделение Союза журналистов России.