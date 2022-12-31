Дорогие сахалинцы и курильчане! От всего сердца поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Наступающие праздники в разгар холодной зимы наполняют души самыми теплыми и светлыми чувствами. Они дают редкую возможность остановиться в бесконечной череде дел и вспомнить о самом важном. Обнять любимых и произнести слова искренней признательности и любви. Согреть вниманием родителей. Приобщиться к восторгу детей, которые нашли под елкой долгожданные подарки Деда Мороза.

Разделить с друзьями тепло новогодних вечеров.

Истекают последние дни 2022 года. 12 месяцев мы с вами напряженно трудились.

Благодаря этому тысячи жителей Сахалина и Курил переехали из аварийного жилья в благоустроенные квартиры, ощутили новое качество жизни. Мы строили дороги и коммунальные объекты. Приводили в порядок населенные пункты. Повышали доступность медицинской помощи. Помогали пожилым и семьям с детьми. Вместе – плечом к плечу – встречали трудности, которые принес год уходящий. Главное – мы прожили его достойно, выстояли и добились серьезных успехов. Это результат нашей общей работы, когда каждый стремился реализовать личные способности и таланты и в итоге приносил пользу Сахалинской области, нашей великой России.

Дорогие земляки! Желаю, чтобы волшебная новогодняя ночь подарила вам исполнение заветных желаний. Пусть в семьях царят любовь и взаимопонимание! Счастья, здоровья, удачи и успехов во всех начинаниях!