ДОРОГИЕ САХАЛИНЦЫ И КУРИЛЬЧАНЕ!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

В эти дни каждый ощущает особое чувство надежды на добрые перемены, на то, что грядущий год станет успешнее, чем уходящий.

Да, наша жизнь ещё не вошла в привычное русло, но мы многое сделали, чтобы смотреть в будущее уверенно и спокойно. Испытания сблизили нас, наполнили жизнью самые главные для человека понятия — любовь, взаимопонимание, заботу о ближнем.

Желаю всем здоровья, благополучия в семьях и доброго отношения друг к другу!

С Новым годом, друзья!

Георгий Карлов, депутат Государственной думы Российской Федерации.