3 сентября – это особая дата для каждого из нас.

В 1945 году, с честью выполнив союзнический долг, освободив Южный Сахалин и Курильские острова, наши войска поставили точку во Второй мировой войне.

Мы благодарно храним память о тех, кто приближал нашу Победу – прорывал Котонские укрепления, десантировался на Шумшу, обеспечивал армию нефтью и рыбой.

Сегодня их боевые и трудовые подвиги служат нам примером беззаветной любви к своей Родине и своему народу. И мы, потомки Победителей, будем достойны наших дедов и прадедов.

С праздником вас, дорогие земляки! С Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны!

Георгий КАРЛОВ, депутат Государственной Думы России.