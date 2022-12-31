Дорогие земляки! Поздравляю вас с Новым Годом и Рождеством!

Уходящий 2022-й стал юбилейным для Сахалинской области и Южно-Сахалинска. Он был непростым, но нам удалось сохранить стабильность во всех сферах жизни нашего города.

Как и прежде, самым важным для нас было и остается благополучие людей. За эти 12 месяцев сделано действительно немало: многие начинания принесут свои положительные плоды уже в ближайшем будущем, некоторые – это хороший задел на перспективу. Подчеркну, со стороны правительства региона и губернатора Валерия Лимаренко областной центр всегда получал самое серьезное содействие. Благодарю коллег за такое внимательное отношение и помощь.

Успехи Южно-Сахалинска – результат труда и самоотдачи специа-листов разных направлений и сфер деятельности. Каждого из вас, дорогие земляки! Искренне благодарен вам за труд, за участие в жизни города, за любовь к нашему родному краю.

В наступающем году мы не просто начнем новый календарь. Мы возьмем курс на новые успехи и достижения. И обязательно их добьемся.

От всей души желаю благополучия, здоровья, счастья и добрых перемен!

Сергей НАДСАДИН, мэр Южно-Сахалинска.