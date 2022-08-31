Дорогие земляки! Поздравляю всех с замечательным праздником – Днём знаний!

1 сентября у нас отмечает вся страна.

Для первоклассников это первый шаг к самостоятельной жизни, связанный с удивительными открытиями.

Для будущих выпускников это последний год в родной школе. Запомните его навсегда и никогда не забывайте своих учителей, которые щедро делились с вами знаниями и теплотой души.

Для наших педагогов это волнительный день встречи со своими любимыми учениками.

От всей души желаю школьникам успехов в учебе, педагогам – радости от каждого урока, а всем родителям, дедушкам и бабушкам наших учеников – здоровья, счастья и семейной гармонии!