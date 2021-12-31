Дорогие земляки!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Мы традиционно ждем от этого праздника многого – решения наболевших проблем, добрых перемен, позитивных событий. Я уверен, что именно так и будет. Настрой на хорошее – это очень важно. Давайте не будем его терять.

Несмотря на объективные трудности, в уходящем году мы не снизили темпы развития города, продемонстрировав уверенный рост социально-экономической сферы. Южно-Сахалинск хорошеет на глазах, идет активная работа по созданию комфортной среды в планировочных районах городского округа.

Уходящий год прошел для областного центра под знаком благоустройства, благодаря поддержке правительства региона и лично губернатора Валерия Лимаренко текущим ремонтом мы обустроили 345 дворовых территорий и 140 внутриквартальных проездов за один сезон. Перемены очевидны, и мы обязательно продолжим эту работу в новом году.

Сегодня мы закладываем основу будущего Южно-Сахалинска, внедряя передовые технологии и идеи в организацию работы дорожно-транспортной сети, реконструкцию городских территорий. Уверен, их эффективность докажет время, но нам очень важна ваша поддержка. Поэтому призываю всех в новом году не снижать уровень общения, вступать в диалог с властью, озвучивать проблемы и добиваться их решения. Это наше с вами общее дело.

От всего сердца желаю всем нам крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия и стабильности. Пусть новогодние каникулы будут наполнены только радостными событиями, а 2022 год станет для всех нас отправной точкой самых добрых перемен.

С Новым годом!

Мэр города Южно-Сахалинска С. А. Надсадин.