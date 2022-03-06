Дорогие жительницы Сахалинской области!

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем! Своей энергией, красотой, талантами вы делаете жизнь вокруг себя ярче и вдохновляете на новые достижения мужей, детей, коллег. В этот праздник наша очередь окружить вас особой заботой и выразить слова признательности.

Безусловно, это внимание не ограничивается одним днем. Мы всегда стремимся сделать вашу жизнь в Сахалинской области комфорт­нее и благополучнее.

Мы хотим, чтобы вы чувствовали нашу поддержку при рождении и воспитании детей. С этой целью у нас предусмотрены региональные материнские капиталы и социальные выплаты, многих из которых нет в других регионах.

Мы всегда готовы поддержать вас на профессиональном пути, в том числе в бизнесе. Женщины Сахалинской области – активные участницы деловых мероприятий и обучающих тренингов. Яркий тому пример – прошедший в прошлом году международный форум. Бизнесмены-женщины успешно конкурируют с мужчинами и часто показывают намного более гибкий подход и лучшие организаторские способности.

Очень важно, чтобы вы могли своевременно позаботиться о своем здоровье, и для этого мы делаем доступнее запись к узким специалистам, организуем телемедицинские консультации.

Милые дамы! Знаю, как непросто вам приходится порой. Нужно многое успевать дома и на работе, а еще хочется найти время на себя и любимые занятия. То, как вы справляетесь со всеми задачами, вызывает огромное восхищение!

Желаю, чтобы наступившая весна зарядила положительными эмоциями и подарила добрые перемены! Будьте счастливы, любимы и здоровы! С праздником!

Валерий ЛИМАРЕНКО, губернатор Сахалинской области.