Дорогу между сёлами Калинино и Зырянское полностью заасфальтировали

Дорогу между сёлами Калинино и Зырянское в Холмском районе полностью заасфальтировали.

На участке региональной автодороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтёрск с 23 по 27 километр подрядчик завершает ремонт. Здесь уложили 4,1 км асфальтобетонного покрытия, нанесли разметку, отремонтировали водопропускные трубы. Сейчас устанавливают барьерные ограждения и дорожные знаки. До конца 2025 года все работы будут завершены.

Помимо этого отремонтировали трассу с 27 по 31 километр, которая соединяет Зырянское и Люблино. А полностью заасфальтировать дорогу между Холмском и Невельском планируют к концу 2026 года.