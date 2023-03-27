Дорогу молодым талантам. На Сахалине открылась академия эстрады Ларисы Долиной

Сахалинская филармония при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела открыла академию эстрады. 27 сахалинцев из 64 претендентов уже начали в ней обучение.

– Наша главная задача – дать возможность детям из нашего региона, местным талантливым исполнителям самореализоваться, – рассказала министр культуры и архивного дела области Нонна Лаврик. – Для этого мы предоставим все ресурсы, в том числе технические – студии звукозаписи, залы для занятий, необходимых педагогов и, конечно, концертные площадки.

Желающие принять участие подали заявки. Среди прошедших отбор на очном прослушивании школьники средних и старших классов, студенты и взрослые.

Ученикам академии эстрады предстоит большая работа. В планах – мастер-классы, уроки по развитию вокала, подбору репертуара, хореографии, актерскому мастерству и личностному развитию.

Одним из участников стал актер международного Чехов-центра Алексей Солдатов.

– Я считаю, что открытие академии эстрады – значимое событие для нашей области. С именем Ларисы Долиной в одном ряду стоят качество, мастерство, творческий азарт, профессионализм, – рассказал Алексей. – Для наших музыкантов, солистов это возможность не только научиться тонкостям мастерства, но и заявить о себе. Академия открывает для сахалинских талантов новые вершины, ведь она не только обучает артистов, но и занимается их продюсированием.

Насколько я знаю, на этапе прослушивания некоторые участники настолько понравились членам отборочной комиссии, что они даже хотели забрать сразу ребят в столицу. Кстати, наша группа стала самой большой по численности.

Занятия в академии проходят в дистанционном режиме по видеосвязи. С учащимися работают музыкальные педагоги, которые дают большое количество заданий по разным направлениям. В дальнейшем они приедут на остров и проведут очные мастер-классы.

Обучение продолжится до конца июня. В июле начнется работа по созданию шоу-программы концерта, который планируется на всероссийском форуме «Острова» в августе.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.