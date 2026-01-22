Дорогу на Холмском перевале планируют капитально отремонтировать в следующем году

Губернатор Валерий Лимаренко побывал с инспекцией на Холмском перевале. Здесь идёт капитальный ремонт участка федеральной дороги Южно-Сахалинск – Холмск с 84-го по 88-й километр.

Работы на объекте стартовали в ноябре 2025 года. Финансирование – за счёт федеральных средств. Основная задача подрядчика – предотвратить схождение грунтовых масс на дорогу.

— Участок перевала – один из самых сложных в регионе, он подвержен оползневым процессам, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Это создаёт сезонные риски для всех, кто пользуется трассой. Дорога важна для жизнеобеспечения населённых пунктов. Через перевал поставляют грузы с паромной переправы Ванино – Холмск. Важно обеспечить безопасность передвижения по магистрали как грузового, так и легкового транспорта.

Сейчас на участке дороги ведутся земляные работы, разбираются сопки и перемещаются грунтовые массы. С их помощью создаётся подпорная стенка для удержания грунта и защиты автодороги.

— В последующем подрядная организация выполнит работы по стабилизации и укреплению верхнего оползневого склона, восстановит систему водоотведения, – доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев. – Также будет отремонтировано дорожное полотно, которое нарушили на перевале в предшествующие годы. Контрактом предусмотрено окончание работ в середине 2027 года. Тем не менее подрядная организация планирует завершить их раньше – до конца 2026 года.

На финальном этапе участок дороги на Холмском перевале обустроят дорожными знаками и барьерным ограждением.

СПРАВКА

В 2025 году на федеральной трассе Южно-Сахалинск – Холмск были отремонтированы участки с 26-го по 35-й км, с 47-го по 53-й км и с 53-го по 56-й км в Анивском городском округе. Общая протяжённость составила 17,5 км. Благодаря хорошему темпу работ устройство нового асфальтобетонного покрытия на этих участках выполнили на год раньше установленного контрактом срока – в 2025-м вместо 2026-го.