Дорогу приведут в порядок?

Прокуратура Южно-Сахалинска совместно с ГИБДД проверила соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения на участках автотрассы Южно-Сахалинск – Синегорск и с. Синегорск. Установлено, что ряд участков дороги не соответствует требованиям ГОСТа.

В администрацию областного центра направлен иск о признании бездействия властей незаконным. На мэрию возложена обязанность установить тротуары, наружное освещение и барьерные ограждения. Городской суд требования прокурора удовлетворил.

Однако администрация Южно-Сахалинска обжаловала это решение. Судебная коллегия областного суда оставила вердикт суда первой инстанции без изменений. Срок выполнения требований прокурора – 6 месяцев.

Леонид КАРПЫЛЕВ.