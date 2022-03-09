Дорогу в селе Белинское Томаринского района досрочно ремонтируют в рамках нацпроекта

На участке трассы Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск протяженностью 5,9 км в границах села Белинское появится асфальтовое покрытие. На дороге обустроят тротуары с перильным ограждением, автобусные остановки, заездные карманы, пешеходные переходы, предусмотрено уличное освещение, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На сегодня демонтировано существующее полотно, обустроены объездные пути, построены новые водопропускные труб. Подрядчик занимается устройством земляного полотна, укреплением кюветов, строительством новых мостовых переходов через реки Белинская, Каменушка.

Сдача объекта по проекту должна состояться в октябре 2024 года, но подрядчик намерен завершить работы досрочно уже в этом году. С вводом участка будет обеспечено движение по асфальту между селами Белинское и Парусное в Томаринском районе.