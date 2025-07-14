Дорожники обещают отремонтировать проспект Победы к августу

В областном центре завершаются дорожные работы на проспекте Победы, от проспекта Мира до улицы Ленина.

Подрядчик уже установил уличные светильники, ведётся укладка плиточного покрытия тротуара с южной стороны, а также устройство нового асфальтобетонного покрытия проезжей части. Сейчас дорожники трудятся на участке от улицы Чехова до проспекта Мира.

– Мы следим, чтобы дворы и дороги на Сахалине и Курилах активно благо­устраивались. Делаем Южно-Сахалинск современным, удобным и красивым городом, задающим высокую планку для других муниципалитетов области. Финальный этап благоустройства проспекта Победы — это новые дороги, комфортные тротуары и зелёные пространства. Работы идут в центре. Важно, чтобы они были организованы поэтапно и горожане испытывали минимум неудобств, – отметил Валерий Лимаренко.

Ремонт данного участка улицы – финальный шаг в создании единого облика «праздничного квадрата», включающего Коммунистический проспект, проспект Победы, улицы Ленина и Горького.

– Работы на участке проспекта Победы идут в графике, в целом замечаний нет. Поставили задачу департаменту дорожного хозяйства и благоустройства ориентировочно к 15 августа всё здесь закончить. Продолжим и дальше контролировать работу подрядной организации, – отметил мэр Сергей Надсадин.

Особое внимание уделили переустройству инженерных коммуникаций и созданию эффективной ливневой канализации — впервые в Южно-Сахалинске трубу крупного диаметра провели под действующей железнодорожной веткой, чтобы объединить систему.

В ТЕМУ

В этом году в областном центре планируется завершить капитальный ремонт улицы Бумажной. Здесь выполняется замена дорожного основания и обустройство новых инженерных коммуникаций. Завершатся работы и на улице Хабаровской, от улицы Комсомольской до проспекта Мира. Подрядчик заасфальтирует дорогу, оборудует тротуары, установит систему освещения. Также в 2025 году будет завершён капитальный ремонт проезжей части на проспекте Мира в северной части города.