Дорожники вырастили и подарили Южно-Сахалинску тысячи саженцев

Молоденькие деревца – каштаны, липы, сакуры, дубы и краснолистные клёны – выращены в питомнике, организованном на базе предприятия «Востокдорстрой». В общей сложности готовы к переселению на постоянное место жительства в условиях города 3 тыс. саженцев.

У этого питомника своя интересная история. В свое время директор предприятия Александр Гордов вдохновился примером известного на Сахалине энтузиаста Ивана Санжарова, автора проекта «Кедры России», и решил попробовать выращивать саженцы деревьев. Для предприятия это удобно: всегда под рукой готовый материал для случаев, когда необходимо заменить саженцы, не прижившиеся при благоустройстве.

Иван Санжаров «благословил» такое начинание и передал предприятию полную сумку желудей, из которых позже удалось вырастить не менее тысячи отличных саженцев красного европейского дуба. Так все начиналось, инициатива получила развитие.

Дорожники помогают посадочным материалом и общеобразовательным учреждениям областной столицы – выпускники школ с удовольствием высаживают на память эти деревца на добрую память.

У Южно-Сахалинска большие планы по озеленению, в нынешнем году планируется высадить силами муниципального предприятия «Зелёный город» 300 молодых деревьев и 500 кустарников. Скверы, общественные пространства дополнительно украсят клёны, рябины, яблони, груши, сирени, а также можжевельник, кизильник, барбарис, гортензии… И всё это на фоне миллиона цветов на клумбах!

А еще нынешней весной, когда солнечные лучи прогреют землю, Южно-Сахалинск, как и другие муниципалитеты региона, вновь поучаствуют в ежегодной акции «Сад памяти». В областном центре планируется высадить 80 саженцев кленов. В городском управлении охраны окружающей среды и озеленения сообщили, что саженцы, выбранные для высадки, адаптированы к местным погодным условиям и обладают хорошей декоративностью.

Акция проводится в разных регионах страны в русле нацпроекта «Экологическое благополучие». В 2025 году она приурочена к празднованию 80-летия Великой Победы и Году защитника Отечества. В Сахалинской области акция продлится до 22 июня.

Владимир ЦВЕТИКОВ.