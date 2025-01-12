Дорожный инцидент на Сахалине попал в поле зрения СК России

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Бэликто Базарову доложить о результатах проверки дорожного конфликта.

Как сообщил телеграмканал, инцидент на дороге произошёл 11 января на ул. Комсомольской в Южно-Сахалинске.

«Водитель неславянской внешности достал из автомобиля топор и набросился с ним на местного жителя. Фигурант нанёс один удар по транспортному средству мужчины, разбив зеркало, после чего скрылся с места происшествия».

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате, сообщает пресс-служба информационного центра СК России.