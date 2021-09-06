Досадно, но ладно? В Корсакове так и не устранена ошибочная надпись на памятнике Геннадию Невельскому

Восемь лет назад к 200-летию со дня рождения этой выдающейся исторической личности в портовом городе торжественно открыли памятник Невельскому – мореплавателю и исследователю Дальнего Востока, расширившему на тысячи километров восточные границы Российской империи.

Установка монумента была совместным проектом регионального правительства, центра национальной славы и фонда Андрея Первозванного в рамках благотворительной программы «Служение Отечеству: события и имена».

Честь явить жителям и гостям города бронзовую фигуру основателя Корсакова предоставили президенту ОАО РЖД Владимиру Якунину и председателю Союза моряков-подводников Тихоокеанского флота вице-адмиралу Александру Коневу.

Надо сказать, авторская работа скульптора Альберта Чаркина (г. Санкт-Петербург) органично вписалась в пространство Комсомольского сквера. «Памятник в Корсакове, поднявшийся на высоту 4,5 метра, – пример профессиональной реализации глубокой и продуманной художественной идеи», – отметил ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица Александр Пальмин.

Все это так, но… Надпись на памятнике гласит: «Выдающийся российский флотоводец и исследователь Дальнего Востока адмирал Геннадий Иванович Невельской 1813 – 1876 гг.».

– Но он не был флотоводцем, – заметил профессор Морского государственного университета им. адмирала Г. И. Невельского (г. Владивосток) Леонид Лысенко, член Русского географического общества, совершивший 50 дальних яхтенных плаваний по морям и океанам, в том числе и морской поход по маршрутам Амурской экспедиции (1849 – 1855). – Флотоводец – это военачальник, командующий военно-морскими силами. Такими полномочиями руководитель Амурской экспедиции Невельской не обладал ни тогда, ни после.

Действительно, назначение Невельского на парусное транспортное судно «Байкал» Сибирской военной флотилии и направление в чине капитана I ранга на Дальний Восток рассматривались как возможность доказать судоходность Амура и островное положение Сахалина. И Геннадий Иванович со своей командой блестяще выполнил эту задачу. Были детально исследованы берега устья Амура, Амурского лимана, Татарского пролива, а также континентальных частей Амурского и Уссурийского краев, Сахалина.

В середине 1850-х началось масштабное освоение Амурского края под руководством генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева. Миссия Невельского на этом была исчерпана. Навсегда покинув Дальний Восток, он возвратился в Санкт-Петербург и больше не участвовал в морских плаваниях. Значительную часть жизни посвятил систематизации материалов, собранных им и его сподвижниками во время Амурской экспедиции, уточнял карты, консультировал политиков и предпринимателей. Являлся действительным членом Императорского географического общества и членом Морского технического комитета.

1 января 1874 года Невельскому присвоили чин полного адмирала. Но российским флотом он не командовал. Так что создатели монумента в надписи на пьедестале допустили фактическую ошибку.

Вообще-то исправление неточностей при гравировке памятных досок и создании скульптур не является чем-то из ряда вон выходящим. Так, в Ленинградской области во дворе Большого Гатчинского дворца 5 июня 2021 года президент России Владимир Путин открыл памятник Александру III. Образ императора был воссоздан по эскизам русского скульптора Паоло Трубецкого по инициативе Российского исторического и Военно-исторического обществ.

На следующий день после торжества кто-то из знатоков фалеристики заметил, что на груди у Александра III вместо восьмиконечной звезды ордена апостола Андрея Первозванного изображена шестиконечная. Ошибку исправили в тот же день. В принципе, такой и должна быть реакция на историческую неточность. Однако надпись на пьедестале памятника Невельскому в Корсакове уже восемь лет грешит против истины.

Петр Пасюков.