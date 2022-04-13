Дошкольнику из сахалинского села подарили ноутбук

Помощь многодетной семье из села Быков оказана в рамках благотворительного проекта «Добрые дела карты сахалинца», который призван выявить самых щедрых благотворителей и поддержать лучшие традиции меценатства в регионе. Компьютер вручили маме будущего школьника во время встречи с губернатором Валерием Лимаренко. Технику для ребенка приобрела депутат областной думы Наталья Коршунова.

– Сахалинцы и курильчане всегда поддерживают друг друга. Особенно, когда речь идет о детях. К примеру, когда началась пандемия, наши предприниматели приобретали технику, необходимую для дистанционного обучения школьников. А в этом месяце представители бизнеса выступили с инициативой запустить благотворительный проект по оказанию помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мы эту идею поддержали. Здорово, что теперь к инициативе присоединились наши депутаты. Это очень правильно и благородно, – отметил Валерий Лимаренко.

– Я внимательно изучила ситуацию, с которой столкнулась семья, и не смогла пройти мимо. Мальчику, будущему первокласснику, для учебы необходим ноутбук. Приобрести технику мама ребенка, к сожалению, не может. И я решила помочь многодетной семье. На компьютер уже установлены все необходимые для работы программы. Желаю малышу отличной учебы, – рассказала Наталья Коршунова.

Также маме троих детей сахалинские власти помогут с трудоустройством и окажут поддержку в ремонте квартиры. Соответствующие поручения губернатор Валерий Лимаренко дал руководителям профильных ведомств.

Планируется, что прием заявок в рамках проекта «Добрые дела карты сахалинца» пройдет с мая по октябрь этого года. Значимость инициатив будет оценивать экспертная конкурсная комиссия, состоящая из представителей регионального правительства, некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения. В финале победителей и лауреатов определят сахалинцы и курильчане на всенародном голосовании.