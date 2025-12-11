Дошколята из Корсакова сами создают анимационные фильмы

В детском саду № 30 «Кораблик» успешно работает мультстудия. Маленькие воспитанники осваивают азы создания анимации и знакомятся с процессом монтажа.

Создание одного мультфильма у ребят занимает до полутора месяцев. Занятия в студии проходят раз в неделю. Для своих анимационных шедевров дети используют различные материалы. Это конструктор, пластилин, бумага, ткань и всё, на что хватит детской фантазии.

Этим необычным творчеством занимаются в подготовительной группе. Но и детишки из старшей группы тоже могут попробовать себя в роли мультипликаторов. В детском саду также работает детско-родительский клуб «Миран», где ребята вместе с мамами и папами изучают основы анимации.

— Для нас важно, что студия живёт и развивается. Это не только художественно-эстетическое воспитание, но и развитие технических навыков у детей. Каждый год программу чем-то дополняем, – отметила заведующая детсадом Юлия Кузнецова.