Досуг у вулкана Баранского. Курильчане довольны маршрутами выходного дня

Ну не знаю, парадокс это или обычное дело: приезжающие на Итуруп туристы знают достопримечательности острова порой намного лучше, чем местные жители. Причина в том, что, в отличие от туристов, доставка которых организуется принимающей стороной чуть ли не в любой конец острова, далеко не у всех курильчан есть возможность посетить труднодоступные водопад Илья Муромец или Белые скалы, или бывшую японскую деревню в бухте Консервной.

Да что говорить об отдаленных объектах, если даже на речку Кипящую, где расположена база отдыха «Вулкан Баранского», не каждый желающий может попасть, хотя туда чуть более 20 километров от районного центра. Речь о тех курильчанах, у кого нет собственного транспорта и «лишних» пяти тысяч рублей, чтобы оплатить услугу нанятым водителям.

В прошлом году местная власть исправила такую «несправедливость» и по выходным дням организовала поездку курильчан на Кипящую на муниципальной вахтовке. Начиная с июля и по октябрь каждый желающий мог съездить на базу отдыха (или в водно-оздоровительный комплекс) за почти символическую плату – поездка в оба конца обходилась в 630 рублей. Также были организованы «туры выходного дня» на базу отдыха «Жаркие воды» в районе села Рейдово.

В этом году народ, естественно, ожидал продолжения, но почему-то своевременно не были утверждены тарифы, а без этого кто ж отправит вахтовку? Но вот, наверное, в искупление своей «вины», администрация округа объявила о бесплатной доставке всех желающих отдохнуть у подножия вулкана Баранского.

В назначенное место к назначенному часу пришло столько людей, что пришлось срочно принимать решение о дополнительном рейсе автобуса. В итоге около 60 жителей Курильска, воспользовавшись транспортной доступностью, провели выходной день на речке Кипящей. Не только плескались в целебных ванночках или подлечивали хондрозы под мощными струями водопада, но и просто прогуливались, осматривая живописные окрестности или любуясь творениями рук человеческих («Гидрострой» такую красоту возводит на базе отдыха!).

В общем, возвращались счастливыми и довольными. Правда, с вопросом: «А еще такие рейсы будут? Мы и за плату готовы ездить, как в прошлом году».

Глава округа Вадим Рокотов сообщил: вахтовка будет ходить на Кипящую по субботам и воскресеньям. Предусматриваются рейсы и для жителей сел Горное и Горячие Ключи, правда, не каждый выходной – пока такой возможности нет.

Глядишь, когда-нибудь организуют поездки местных жителей и в другие достопримечательные места острова. А то ведь обидно: житель Санкт-Петербурга делился восторженными впечатлениями о Белых скалах, а слушавший его рассказ старожил Итурупа не мог поддержать разговор только потому, что там он ни разу не был.

Галия КУНЧЕНКО, г. Курильск.