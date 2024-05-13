Дотерпели до финального свистка. ФК «Сахалин» победил, но проблем в игре много

В матче шестого тура первенства России по футболу во второй лиге «Сахалин» в минувшее воскресенье на стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске принимал «Салют-Белгород». После двух подряд сухих поражений островитяне победили со счётом 2:1.

Дебют встречи получился довольно весёленьким. Гости с первой минуты забрали мяч под свой контроль, перейдя на половину поля «Сахалина», пытаясь организовать быстрый гол. К чести островитян, они довольно хладнокровно разрушали все атаки «Салюта», затем всё чаще стали беспокоить голкипера белгородцев.

Первая же атака принесла островитянам право подать угловой. Разыграли стандарт прекрасно. Валерий Альшанский едва не открыл счёт. Спустя минуту Даниил Большунов отличным ударом в створ ворот завершал атаку по правому краю, однако голкипер «Салюта» Богдан Кузьменко спас свою команду от неприятностей. Хозяева продолжали штурмовать ворота гостей. Третий угловой у ворот гостей на пятой минуте встречи стал для «Салюта» роковым. Кирилл Могель смог протолкнуть мяч в рамку – 1:0.

После столь удачного начала, казалось, «Сахалин» дожмёт соперника и полностью навяжет свой рисунок игры. Но гости «не поплыли». Начав с центра поля, они практически всей командой перешли на половину островитян и планомерно стали раскачивать оборону хозяев. И на 31-й минуте добились успеха. Полузащитник гостей Александр Канищев, после неразберихи в штрафной «Сахалина», метров с девяти пробил по воротам. Мяч, попав в одного из наших защитников, срезался в сетку – 1:1.

Столь неприятный момент в матче задел самолюбие островитян, и они взвинтили темп игры. Хозяева поля держали достаточно академичный темп, но при этом не могли разогнаться, потому что «Салют» плотно оборонялся. Казалось, первый тайм закончится мирным исходом. Однако очередной стандарт у ворот соперника на компенсированной минуте – и Валерий Альшанский делает счёт 2:1.

Во втором тайме «Салют» продолжал доминировать на поле, отодвинув игру от своих ворот, и моментами даже острее смотрелся на поле. И чтобы как-то погасить, по-футбольному наглый стиль игры гостей, главный тренер «Сахалина» Юрий Дроздов производит замены. Вместо Кирилла Могеля, Евгения Матрахова, Валерия Альшанского на поле вышли Георгий Сопромадзе, Александр Иванов, Глеб Бизин. И рисунок игры изменился. Наши стали чаще организовывать опасные контратаки, две из которых едва не завершились взятием ворот соперника. Однако на завершающей их стадии исполнительское мастерство подвело Георгия Сопромадзе.

Без нервотрёпки у хозяев в концовке не обошлось. Белгородцы по ходу встречи поняли, что играть с хозяевами поля можно на равных и бояться их нечего. Именно поэтому чем ближе был финальный свиток арбитра матча, тем активнее они лезли вперёд. «Сахалин», напротив, никуда не торопился, а главный тренер команды Юрий Дроздов, чтобы сбить финишный порыв гостей в атаке, стал делать тактические замены.

Хозяева дотерпели и смогли сохранить победный счёт 2:1. Вместе с тем, будем откровенны, «Сахалину» пока наслаждаться в первенстве нечем. Виктория, будем надеяться, позволит нашим парням выйти из кризиса после двух сухих поражений подряд на своем поле.

Команда Дроздова, если смотреть на игру объективно, далеко не всегда может конвертировать владение мячом и территорией в создание опасных моментов, а главное – в голы. Именно этот пробел в игре необходимо решать тренеру и его подопечным.

Следующий матч «Сахалин» проведёт на «Спартаке» 19 мая. Соперником нашей команды будет «Орёл» из одноимённого города. После шести туров наш будущий соперник занимает восьмую строчку в турнирной таблице. На его счету три победы и три поражения. Накануне «Орёл» на своём поле выиграл у «Арсенала-2» (Тула) – 2:1. Начало встречи в 16.00.

Игорь КАРПУК.

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