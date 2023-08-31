Доведение до ума

В Александровск-Сахалинском районе начинают работы по полному восстановлению проблемных участков автодороги, ведущей от села Мгачи к отдаленным Хоэ, Трамбаусу и Виахту.

Как рассказал первый вице-мэр Евгений Демидов, предстоит довести до ума три моста на разных отрезках. По двум уже определены подрядчики, третьего должны назвать по результатам конкурса 1 сентября. Он займется мостом через Малые Танги, это довольно проблемный объект.

Сама дорога давно стала головной болью для населения. Раньше по ней возил древесину леспромхоз, он же ее и содержал. Когда островной лесопромышленный комплекс приказал долго жить, заботиться о транспортной артерии стало фактически некому. Ее только немного подлатывали, когда проезд становился совсем невозможен.

Очередной форс-мажор разразился перед наступлением лета. После обильного таяния снега проезжую часть размыло. Проезд стал невозможен от села Арково до Мгачи и от Мгачи до Виахту. В этих населенных пунктах проживает более 400 человек. Область выделила деньги, сначала дорожники взялись за участок попроще – между Арково и Мгачи, расстояние между ними 12 км. Проезд восстановили 19 мая. Затем принялись за 114-километровый отрезок до Виахту, где было повреждено около 10 мест.

Но вскоре последовало новое испытание на прочность: 26 мая провалился мост через реку Малые Танги, на проезд по которому после ремонта ввели ограничения по массе транспортных средств. Обошлось без пострадавших, но сообщение с селами снова прервалось. Как выяснила администрация, произошло ЧП от того, что большегрузная техника нарушила запрет…

В течение двух дней соорудили временный переезд. Мэрия запросила в области дополнительную сумму на восстановление полноценного моста.

Все это, была, образно говоря, программа минимум. Сделать остальное – устранить менее размытые участки и поддерживать трассу в рабочем состоянии местные власти решили в рамках заключенного позже муниципального контракта. Работы по нему вступают в активную фазу.

– Согласно планам, дорога должна быть приведена в нормативное состояние в ноябре, – сообщил Евгений Демидов. – Но мы постараемся сделать все раньше.

Предстоит также окончательно оформить трассу в ведение муниципалитета, чтобы он получил полное право поддерживать ее в норме.

Антон СМОЛЯКОВ.