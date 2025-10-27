Дождь со снегом, местами ураган. Непогоду на Сахалине и Курилах вызвал обширный, глубокий и очень неторопливый циклон

Он набирал силу, продвигаясь вдоль Японских островов, и в наших широтах первым делом взялся «наводить порядок» на Южных Курилах. По мере продвижения распространил свое влияние на южную, затем центральную и северную части Сахалина.

Атмосферная воронка принесла с собой сильные, местами очень сильные осадки. В Южно-Курильском районе на утро 28 октября выпало 40 мм осадков в виде дождя. Утром и днем в Курильском районе прогнозировались ветер 25 — 30 метров в секунду, с порывами до 33 — 35 метров в секунду, что соответствует урагану. На море наблюдалось волнение с высотой волн до 4 – 6 метров.

На Сахалине в первой половине дня особенно много досталось осадков Макаровскому, Поронайскому районам. На севере острова наблюдались сильные осадки в смешанной форме – снег с дождем, а также гололедные явления.

В Южно-Сахалинске во вторник отмечались осадки, северо-западный ветер 9 — 14 метров в секунду и температура воздуха в пределах плюс 5 – 7 градусов. Утром можно было видеть покрытые снегом газоны и еще не всю опавшую разноцветную листву деревьев. Это было, конечно, эффектно, но любоваться цветовой гаммой мешали снежно-дождевая каша под ногами и большие лужи на проезжей части.

Как долго будет влиять циклон на островную область? По прогнозу сахалинских метеорологов, осадки с ветром будут продолжаться весь день и всю ночь на 29 октября. Затем циклон сместится в сторону Камчатского полуострова, и днем в среду постепенно стихия будет сбавлять обороты и погода наладится. В целом же ничего аномального не произошло, считают метеорологи, подобные явления нередки в наших широтах для конца октября – начала ноября.

Семён РЕЧКИН.