Доживем до среды – и позагораем. Погоду над Сахалином в выходные подпортит влажное дыхание материка

Что за напасть? Как выходные – так дожди! Южносахалинцы всю трудовую неделю с нетерпением ждали субботу и воскресенье, чтобы устроить пикничок с шашлыками где-нибудь в живописном месте или от души повкалывать на дачных грядках, а тут – расстройство. Разные синоптические интернет-сервисы в один голос твердят: ждите дожди, да еще и с похолоданием.

Впрочем, специалисты регио­наль­ного управления гид­ро­метеослужбы просят островитян не унывать и находят для этого аргументы.

По словам начальника отдела метеопрогнозов Евгении Самсоновой, предстоящая смена погоды связана с тем, что наши широты покинул антициклон, располагавшийся неподалеку от островов в Охотском море. Он до сих пор отбивал атаки циклонов, циклончиков и просто атмосферных завихрений. Теперь Сахалин открыт всем ветрам. Вот и подтянулось с материка обширное поле пониженного давления со всеми вытекающими.

В Приморье и Хабаровском крае нынче дождливо, теперь и Сахалинской области достанется осадков. Дожди обещают быть не сильными, местами до умеренных.

Максимальная температура днем на выходных – плюс 18 градусов. Это касается юга и центральной части острова. А в Охинском районе посвежеет после аномальной жары на прошедшей неделе, когда аж на полградуса был побит исторический температурный рекорд июня (в один из дней ушедшей недели было плюс 28 градусов!).

Дневная температура не будет подниматься выше 12 – 15 градусов. Временами ожидаются дожди. Они будут несильными и вряд ли кардинально исправят острую ситуацию с лесными пожарами, но, по крайней мере, ослабят напряженку.

По предварительным данным, пасмурно-дождливо-прохладная погода продержится над Сахалином вплоть до вторника следующей недели, а в среду наступят прояснение и потепление.

Материковое поле пониженного давления не достанет до Курил. На погоде островов Курильской гряды будут сказываться атмосферные процессы над Тихим океаном. Ждем умеренных дождиков, ночной температуры воздуха в пределах 6 – 11 градусов, дневной 8 – 13 градусов выше нуля.

Семен РЕЧКИН.