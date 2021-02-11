Древний платан Поддержите «Российское дерево года» на международном конкурсе

Конкурс «Европейское дерево года» проходит с 2011 года во всех европейских странах и с каждым годом становится все популярнее. В 2020 году в нем приняли участие около 350 000 человек. Данный конкурс фокусируется не на красоте, размере или возрасте дерева, а прежде всего на его истории и связи с людьми. Главная цель — подчеркнуть значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии.

Нашу страну представляет победитель национального отборочного этапа — конкурса «Российское дерево года» — 284-летний восточный платан, растущий во дворе исторической соборной Джума-мечети в городе Дербенте. По преданию, за ростками платана ухаживал великий полководец востока Надир-шах. Любуясь могучим исполином, сочинял свои произведения писатель Александр Бестужев-Марлинский.

Сегодня величественный патриарх украшает центральную часть культового сооружения, являясь символом силы, одним из мест притяжения народа Дагестана и гостей республики.

Россия участвует в конкурсе в четвертый раз. В 2018 году могучий дуб из Белгородской области занял почетное третье место. В 2019-м «Абрамцевский дуб» из подмосковного музея-усадьбы Абрамцево получил второе место. В 2020-м «Одинокий тополь» из степей Калмыкии снова оказался в тройке лидеров, став бронзовым призером.

Отдать свой голос за древний платан можно до 28 февраля на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» www.rosdrevo.ru или на сайте организаторов конкурса www.treeoftheyear.org.

Каждый человек может голосовать только один раз, используя свой личный адрес электронной почты. Голоса, отправленные с одноразовых адресов электронной почты, не допускаются и будут аннулированы.

Фото: https://rosdrevo.ru/