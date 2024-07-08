Дроны над аэродромом «Пушистый». Сегодня начался проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2024»

Губернатор Валерий Лимаренко посетил аэродром «Пушистый» в Корсаковском районе, где 8 июля начался проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2024». Он продлится до 21 июля. Глава островного региона осмотрел ангар, где разместился ситуационный центр управления полетами, новую взлетно-посадочную полосу, а также лагерь по обучению управлению БПЛА.

– На Сахалине идут масштабные работы по созданию новой отрасли – беспилотной авиации. Мы не только изучаем БПЛА, у нас налажено производство техники, занимаемся внедрением в народное хозяйство. Уже сейчас беспилотники применяют для обнаружения и ликвидации пожаров, свалок, в рыбной промышленности и других отраслях. Для этого создаем всю необходимую инфраструктуру, которая будет расти и развиваться. На «Архипелаг» приедут ведущие эксперты в сфере новых технологий. Событие станет очередном толчком в развитии БПЛА на островах и в целом в России, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

На взлетно-посадочной полосе аэродрома заменили 10 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Уже проведены первые соревнования по запуску БПЛА. Обустроен палаточный лагерь для участников мероприятий, смонтирована двухэтажная столовая. Построен ангар площадью 2 тысячи квадратных метров. В нём размещены инфраструктура для тестирования аппаратов, проведения учений, а также технический центр беспилотной авиации – пункт управления полетами.

– Проведение «Архипелага 2024» на Сахалине подтверждает, что наш регион становится центром беспилотной авиации. Наш губернатор, благодаря системному подходу и оценке мировых тенденций и глобальных процессов, понимает важность развития БПЛА. В области создана беспилотная система на базе действующей авиационной компании «Аврора», соответственно, все знания, навыки и компетенции пилотов переходят в область применения беспилотников. Это уже шестой «Архипелаг», но впервые именно у нас создается система воздушного управления беспилотными летательными аппаратами, которая объединит модель: БПЛА – оператор – органы воздушного движения через центр управления полетами. Такого нет ни в одном регионе, и в последствии эта модель будет применяться по всей стране. Уверен, в будущем наш регион продолжит активно развивать это направление и станет передовым в ключевых вопросах отрасли, – поделился руководитель Центра технических видов спорта Дмитрий Третьяков.

На аэродроме пройдут инженерные соревнования, изучение технологий контроля неба, учения «Будь готов» и выставка «Аэронет 2035».

Губернатор Валерий Лимаренко встретился с сахалинцами, которые проходят обучение по управлению БПЛА в специализированном лагере, расположенном на территории аэродрома. Операторы по управлению беспилотниками, которые ранее прошли подготовку на базе центра «ВОИН», а теперь готовят новых специалистов, получили сертификаты о прохождении обучения. Новоиспеченные операторы также будут работать на «Архипелаге 2024».

СПРАВКА

«Архипелаг 2024» – ежегодный проектно-образовательный интенсив для индивидуальных участников, стартапов, регионов и вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий. Одним из ключевых направлений работы интенсива в этом году станет проработка наиболее важных сценариев применения дронов. В течение двух недель мероприятия «Архипелага» пройдут на аэродроме «Пушистый», озере Тунайча в Корсаковском районе, в Точке кипения СахГу, СКБ САМИ, СахалинТехе.

Ирина НОВИКОВА.