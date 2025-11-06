Дроны против лавин: СКБ САМИ представило инновационные беспилотные разработки

На международном форуме беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина» сотрудники Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения РАН (СКБ САМИ ДВО РАН) представили уникальные дроны.

Кандидат географических наук, заведующая лабораторией оптимизации измерительных платформ Дарья Боброва и научный сотрудник Артём Сидоренко продемонстрировали технологии, которые могут существенно улучшить безопасность в лавиноопасных районах.

Первая разработка — это беспилотная носимая автоматизированная гусеничная платформа, предназначенная для обследования снежного покрова методом георадиолокации. Этот гусеничный дрон создан для работы в особо опасных условиях. Он способен передвигаться по глубокому снегу не проваливаясь и подниматься в горы под углом до 45 градусов. Оснащён различными датчиками, которые позволяют проводить исследования без участия человека. Главная задача дрона — изучение строения снега, прогнозирование риска возникновения лавин и передача данных геофизикам через Wi-Fi.

Для сбора информации дрон доставляет оборудование, которое посылает сигналы в толщу снега и фиксирует отражённые волны. Это особенно полезно для арктических, горных регионов, а также для Сахалина и Курил, где лавины зимой не редкость.

Дрон был успешно протестирован в прошлом году. По результатам испытаний его доработали: улучшили мотор для лучшей проходимости, модернизировали раму для установки оборудования и повысили надёжность системы связи. Теперь он готов к работе в новом зимнем сезоне.

Вторая разработка — автономная система мониторинга параметров снеговетрового потока и снежной толщи под названием «Лисица». Это компактная носимая метеостанция. Она измеряет направление и скорость ветра на трёх горизонтах, определяет высоту сугробов с помощью ультразвукового датчика, фиксирует температуру воздуха и снега. Полученные данные передаются оператору через СМС и отображаются в специальном приложении.

«Лисица» может работать автономно несколько недель и подходит для любой местности.

С помощью нескольких таких метеостанций можно получить данные о микроклимате в конкретном районе, например, на горнолыжном курорте или сельскохозяйственном поле. Метеостанции синхронизируются между собой через спутниковое время, что позволяет собирать полные данные о погоде даже на большом расстоянии. Таким образом можно анализировать погодные условия по всему Сахалину.

Гусеничный дрон и метеостанция «Лисица», работая вместе, предоставляют комплексную картину происходящего в лавиноопасных местах. Эти технологии помогают прогнозировать риски и повышать безопасность для населения.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

