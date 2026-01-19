Вторник, 20 января, 2026
Дроны против сосулек: новый уровень контроля кровли в Южно-Сахалинске

Беспилотнику сверху вс¸ видно.

Проверка состояния кровель сегодня активно ведётся в Дальнем. Для фиксации возможного скопления снежных масс и наледи специалисты областного управления по делам ГО, ЧС и ПБ используют беспилотные летательные аппараты. Эта работа организована по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и на основании распоряжения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сахалинской области.

Главная задача мониторинга — обследовать каждое здание в микрорайоне.

– Данный способ  более  эффективен, так как при обычном осмотре с земли проблемные зоны не всегда заметны. Воздушный дрон передаёт абсолютно чёткую картинку. Мы можем детально обследовать любое здание, приблизившись к нему на необходимое расстояние, — отметил начальник отдела управления по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области Александр Сайкин.

Процесс автоматизирован: проводится фото- и видеофиксация всех выявленных нарушений. Данные оперативно передаются в Государственную жилищную инспекцию, департамент городского хозяйства и затем в управляющие компании. На основании этих материалов принимаются дальнейшие решения и организуется работа профильных служб по расчистке.

Мониторинг кровель с воздуха ведётся в Южно-Сахалинске с начала зимнего периода. Ранее специалисты уже отработали в Новоалександровске и Луговом. Инспекции проводятся во взаимодействии с администрацией Южно-Сахалинска. Рейды по обследованию крыш будут продолжаться на протяжении всего зимнего периода.

Активное использование беспилотных систем в работе муниципалитета — это курс, заданный губернатором Валерием Лимаренко и поддержанный мэром Сергеем Надсадиным. Благодаря этому цифровые решения и новейшие технологии сегодня внедряются в различные отрасли экономики и городского хозяйства, что позволило Южно-Сахалинску стать лидером не только в регионе, но и в 2025 году войти в «золотую» в тройку прогрессивных городов страны по устойчивому развитию.

