Дружим с компьютером? Участвуйте в конкурсе «Спасибо Интернету – 2025»

21 апреля 2025 года объявлен старт 11-го Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету – 2025». Приглашаются граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет.
Конкурс проводится «Социальным фондом России» и ПАО «Ростелеком», также содействие в организации оказывает Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения.
По итогам конкурса будет составлен рейтинг самых активных регионов – участников конкурса.
Номинации конкурса:
- «Мои интернет-достижения»;
- «Моя общественная интернет-инициатива»;
- «Я — интернет-звезда»;
- «80 лет Победы: живая память о героях»;
- Спецноминация для преподавателей «Российские ИТ-сервисы и разработки (авторские методики преподавания)».
Конкурсные работы будут приниматься до 27 октября 2025 года, а итоги конкурса планируется подвести в декабре 2025 года.
Заявку подавать на сайт «Азбука интернета» (azbukainterneta.ru) в разделе «Конкурс» и далее пункт «Заявка на участие» приложив свою конкурсную работу в соответствии с номинациями конкурса и две своих фотографии.
За десять лет с 2015 года участниками конкурса стали более 40 тысяч пенсионеров из 79 регионов России. 267 участников стали победителями и призёрами конкурса. Лучшие из них публикуются в «Дзен» на канале «Азбука интернета».