Дружим с компьютером? Участвуйте в конкурсе «Спасибо Интернету – 2025»

21 апреля 2025 года объявлен старт 11-го Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету – 2025». Приглашаются граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет.

Конкурс проводится «Социальным фондом России» и ПАО «Ростелеком», также содействие в организации оказывает Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения.

По итогам конкурса будет составлен рейтинг самых активных регионов – участников конкурса.

Номинации конкурса:

«Мои интернет-достижения»;

«Моя общественная интернет-инициатива»;

«Я — интернет-звезда»;

«80 лет Победы: живая память о героях»;

Спецноминация для преподавателей «Российские ИТ-сервисы и разработки (авторские методики преподавания)».

Конкурсные работы будут приниматься до 27 октября 2025 года, а итоги конкурса планируется подвести в декабре 2025 года.

Заявку подавать на сайт «Азбука интернета» (azbukainterneta.ru) в разделе «Конкурс» и далее пункт «Заявка на участие» приложив свою конкурсную работу в соответствии с номинациями конкурса и две своих фотографии.

За десять лет с 2015 года участниками конкурса стали более 40 тысяч пенсионеров из 79 регионов России. 267 участников стали победителями и призёрами конкурса. Лучшие из них публикуются в «Дзен» на канале «Азбука интернета».