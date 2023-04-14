О предыстории этой песни южносахалинка Мария Васильева (Козлова) рассказала так:

– Я обычно езжу на север Сахалина за рулем автомобиля, а однажды решила добираться автобусом. Стояла чудесная погода, я любовалась пейзажами за окном и, пока ехала, написала стихотворение о родном острове. Мне не хотелось, чтобы оно затерялось в тетрадях, тем более что и мотив уже появился. Приехала в Тымовское, посоветовалась с младшей сестрой. Она – музыкальный руководитель в детском саду № 1. Елена предложила создать песню, что мы и сделали.

В Южном на студии у Ивана Бражука записали композицию. Позже наш дуэт «Две сестры» выступил на радио. Песня разошлась по социальным сетям. Земляки тепло встретили ее, даже стали иллюстрировать своими фотографиями и видеосъемками. Но мой авторский клип представлен на YouTube.

С этой песней мы выступали на областном педагогическом конкурсе «Битва хоров» и получили приз зрительских симпатий и жюри. Люди стоя аплодировали нам.

Мария, как и Елена, музыкальный руководитель в детском саду. Выпускница детской музыкальной школы и Сахалинского колледжа искусств, она ныне завершает учебу в Хабаровском институте искусств, где получает профессию режиссера-постановщика массовых мероприятий. Своим призванием считает также литературное творчество. Скоро в одном из издательств выйдет в свет ее первая детская книга с цветными иллюстрациями. У нее много стихов, в том числе патриотического звучания. Некоторые из них посвящены Сахалину. Но, как считает Мария, не все из них ложатся на музыку. Иные предназначены для чтения.

Что касается песен, то ее дебютом была лирическая композиция о любви. Однако к первому опыту сочинительства Мария серьезно не относится. А со второй песней мы знакомим читателей сегодня. Не судите слишком строго, ведь в этом произведении столько искреннего чувства к родной земле!

– Дуэт «Две сестры» сложился давно и, надо полагать, надолго. Было бы больше свободного времени, мы бы чаще участвовали в конкурсах и фестивалях, – говорит Мария. – А расстояния нам не помеха.

Сахалин – малая родина сестер, и все этим сказано. Они хорошо знают свою родословную начиная с конца XIX века. В курсе, как их сибирские предки оказались на каторжном острове. В роду много уважаемых педагогов: прабабушка была учителем начальных классов, бабушка, дед, мама – школьные педагоги. Мария и Елена пошли тем же (генетически предначертанным, как они считают) путем – прививают любовь к музыке у дошколят. Они продолжают учиться, совершенствоваться и открывать в себе новые грани таланта. И не только потому, что профессия обязывает. Так они хотят принести больше пользы любимому Сахалину.

Людмила Степанец.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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