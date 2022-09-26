Депутаты областной Думы восьмого созыва приступили к работе

Сегодня состоялось первое заседании областной Думы восьмого созыва. На правах старшего по возрасту парламентария, пока не был избран председатель областной Думы, его вёл Виталий Гомелевский.

Председателем облдумы нового созыва единогласно избрана Елена Касьянова, ранее занимавшая пост мэра Охинского района, а до этого – министра социальной защиты области. Заместителем председателя выбрали Виталия Гомилевского.

Присутствовавший на заседании губернатор Валерий Лимаренко отметил: в Думу прошли 6 партий, это говорит о том, что мы отражаем интересы всех слоев населения. Парламент обновился наполовину.

— Новые лица в парламенте — главы районов, руководители крупных компаний — принесут новые идеи, предложения. Вместе с тем сохранилась половина депутатского корпуса, что говорит о преемственности курса, который мы ведем вместе с вами, работая как единый механизм.

Главное пожелание – продолжать работать на их благо, в частности по направлению заботы о людях, – подчеркнул губернатор.

От имени Государственной Думы поздравил со вступлением в должность депутатов Сахалинской областной Думы депутат Госдумы Георгий Карлов.

— Каждый из вас прошел горнило избирательной кампании и получил много наказов и вопросов со стороны избирателей. Эти вопросы затрагивают ежедневную жизнь каждого из нас и именно вам предстоит приложить максимальные усилия для их решения. Желаю вам успешно работать в связке с губернатором, правительством, муниципалитетами и решать поставленные задачи. Желаю мудрости и принятия правильных решений, – обратился он к коллегам.

​Председатель областной избирательной комиссии Виктория Черкасова вручила удостоверения избранным депутатам.

Справка:

В состав Сахалинской областной Думы восьмого созыва вошли представители 6 партий.: «Единая Россия» – 21 человек, по два представителя от КПРФ и партии «Новые люди». По одному человеку от «Партии пенсионеров», «Справедливой России» и ЛДПР.