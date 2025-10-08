«Душа, которая болит…». Отзыв на  сборник стихов сахалинского поэта Владимира Плотникова «Послесловие»

Вышел новый сборник стихов известного сахалинского поэта Владимира Плотникова. И без сомнения, долгожданный сборник. Давненько поэт не радовал своих читателей новыми стихами, и вот — случилось.
Название сборника «Послесловие» говорит само за себя. Для поэта сегодняшний день — это время раздумий о пройденном пути, время воспоминаний об утраченном, но дорогом сердцу, время возвращения к истокам. Это стихи уже зрелого, глубоко понимающего драматизм жизни человека. В них отражается духовный опыт долгих лет познания окружающего мира и себя в нем.
Не скован тяжким бременем,
Судьбу я не корю,
Но вот в прошедшем времени
Все чаще говорю.
Снегами запорошена
Дорога, что вела
В день нынешний из прошлого.
Такие, брат, дела.
Однажды карта брошена
И, значит, наяву,
Пока со мною прошлое,
Я попросту живу.
Стихи настолько пронизаны ностальгией об ушедшем, прожитом и пережитом, что создается ощущение, что поэт все время оборачивается через плечо, смотрит в исчезающую даль, где «не затоптаны поляны» и где «посещают душу чувства, которым не давал цены». Сборник полон саднящим чувством расставания с романтическими иллюзиями, которые на протяжении жизни долго не отпускали поэта:
Сажали райские сады
На пустырях полынных, пыльных.
Чтобы в награду за труды
Отведать яблок молодильных.
В долготерпении сроднясь,
Трудились рук не покладая.
К душе не приставала грязь,
И кровь играла молодая…
* * *
Воспоминаньем сердце грей.
Или гадай, что стало с нами?
Ведь пребывает пустырей
За теми райскими садами.
И настойчиво звучит в стихах мотив нажитых разочарований, настигающих человека в зрелые годы. Этот груз рождает у поэта и горечь, и душевную боль: «Так безнадежно далеки мечтания, что были в прошлом…» Но, несмотря ни на что, он остается верен себе, верен своим идеалам.
…Все понимаю, прошлое ушло,
И жизнь пора по новым меркам мерить.
Живу, как будто всем врагам назло,
Но с чувством безвозвратности потери.
И, видно, чувство это навсегда
Со мной пребудет. До конца дороги,
Поскольку жить без чести и стыда
Я не могу, в отличие от многих.
Общая тональность сборника – обнаженность переживаний. Поэтический мир Владимира Плотникова всегда подкупает честностью мысли и искренностью чувств. Поэту свойственна прямота, открытость в передаче сложных душевных состояний, что предает стихам исповедальный характер:
Повинную голову меч не сечет,
Да только слабо утешенье.
Ведь множится, все не кончается счет
Случайным моим прегрешеньям.
Давно образумиться возраст велит,
И жизнь разложить по порядку.
Под утро душа покаянно болит,
А бес под ребро метит сладко.
До судного дня, верно, мне суждено
Плутать по неровным дорогам.
В стакане – то яд, то – хмельное вино.
И знаюсь то с чертом, то с Богом.
В новых стихах Владимира Плотникова мы находим глубинное понимание жизненных смыслов и скрытую усмешку над собой, таким бренным в вечном мире. Ирония, а чаще самоирония, неотъемлемая черта мировосприятия поэта.
Вот и снова рябина поспела,
Снова дождик течет по стеклу,
Но теперь тянет бренное тело
Оказаться поближе к теплу.
Снова буйствуют краски природы,
Снова листьев кружит хоровод,
Но теперь чаще помнишь про годы,
И грустишь с перепадом погод.
Снова те же пейзажи, как будто
Ничего не меняется здесь,
Но теперь так приятно наутро
Ощутить, что ты все еще есть.
Тематический спектр сборника широк и разнообразен. В стихах звучат воспоминания о детстве, о родном родительском доме, размышления о смысле жизни, о поэте и поэзии, о прошедшем и настоящем, о судьбе, о любви к малой Родине, о войне, о чести и совести, которые для автора неизменны и дороги. Такие стихи, как «Творец», «Понтий Пилат», «Разлука (сыну)», «Жизнь не кончается с утратой…», «Волки бродят по округе…» при внешней сдержанности полны драматизма в передачи внутреннего состояния лирического героя.
И, конечно, сердце с трепетом откликается на стихотворения, которые относят нас к Великой Отечественной войне. Это «Июнь 41-го» и «День победы». О войне автор говорит без героического пафоса, без глянца, сдержанно, как бы приглушенно, почти обыденно, и поэтому особенно проникновенно:
Когда приказ – назад не сметь!
Когда нет сил, а все же надо,
Солдату высшая награда –
Сходив в атаку, уцелеть.
Потом героев назовут.
Потом потери подсчитают.
А в общем логика простая –
Воюй, покуда не убьют.
Автор включил в сборник 41 стихотворение. И это его принципиальный выбор. На вопрос «Почему 41?» ответил: «Не знаю, но так чувствую!». Как будто кто-то шепнул поэту на ухо это число, ставшее «путеводным ориентиром» в формировании новой книжки стихов. Поэт откликнулся на интуитивный импульс при выборе количества стихотворений, а мы попробуем увидеть заложенный в это число особый смысл.
Число 41 по мнению нумерологов глубоко символично. Это сигнал, побуждающий к самоанализу, указывающий человеку о необходимости подытожить пройденную часть жизни. Это число обозначает своеобразный духовный порог. И Владимир Плотников это очень верно в себе угадал, остановившись именно на 41 стихотворении.
Но это число несет в себе не только символ завершения одного из этапов твоего пути, оно указывает на новые начинания в жизни, на новое служение, поэтому верится, что новый сборник для Владимира Плотникова все же не эпилог, а своего рода пролог новых творческих замыслов.
Завидую собратьям по перу,
Чей творческий порыв не угасаем.
Их жизнь порой похожа на игру,
В которую посвящены лишь сами.
Их строчки, словно некий тайный знак,
Ложатся на бумагу дивным строем.
Завидую, что не сумею так,
И посягать не стоит на святое.
Но эта зависть вовсе не томит.
Она скорее придает запала
Душе, которая порою так болит!
И потому, быть может, не пропала.
Если душа еще болит, значит, точка «Послесловием» не поставлена: поэту есть ещё, что сказать читателям.
А новый сборник стихов Владимира Плотникова сегодня можно найти в любой библиотеке острова.
Татьяна ШУМИЛОВА, кандидат филологических наук.
По теме:
С юбилеем! 6 февраля наш коллега – журналист, поэт, член Союза писателей России Владимир Плотников отметил 70-летие