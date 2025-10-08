«Душа, которая болит…». Отзыв на  сборник стихов сахалинского поэта Владимира Плотникова «Послесловие»

Владимир Плотников.

Вышел  новый сборник  стихов известного   сахалинского поэта Владимира Плотникова. И без сомнения, долгожданный сборник. Давненько поэт не радовал своих читателей новыми стихами, и вот — случилось.

Название сборника «Послесловие» говорит само за себя. Для поэта  сегодняшний день — это время  раздумий о пройденном пути, время воспоминаний об  утраченном, но дорогом сердцу, время  возвращения к истокам.  Это стихи уже  зрелого, глубоко  понимающего драматизм жизни человека.   В них отражается духовный  опыт долгих лет  познания окружающего мира и себя в нем.

Не скован тяжким бременем,
Судьбу я не корю,
Но вот в прошедшем времени
Все чаще говорю.
Снегами запорошена
Дорога, что вела
В день нынешний из прошлого.
Такие, брат, дела.
Однажды карта брошена
И, значит, наяву,
Пока со мною прошлое,
Я попросту живу.

Стихи настолько пронизаны  ностальгией об ушедшем, прожитом и пережитом, что создается ощущение, что  поэт все время оборачивается через плечо, смотрит в исчезающую даль, где «не затоптаны поляны» и где  «посещают душу чувства, которым не давал цены». Сборник полон  саднящим чувством расставания  с романтическими иллюзиями, которые на протяжении жизни долго не отпускали  поэта:

Сажали райские сады
На пустырях полынных, пыльных.
Чтобы в награду за труды
Отведать яблок молодильных.
В долготерпении сроднясь,
Трудились рук не покладая.
К душе не приставала грязь,
И кровь играла молодая…

* * *

Воспоминаньем сердце грей.
Или гадай, что стало с нами?
Ведь пребывает пустырей
За теми райскими садами.

И настойчиво звучит в стихах мотив нажитых разочарований,  настигающих человека  в зрелые годы. Этот груз рождает у поэта   и горечь, и душевную боль: «Так безнадежно далеки мечтания, что были в прошлом…» Но, несмотря ни на что,  он остается  верен  себе, верен своим идеалам.

…Все понимаю, прошлое ушло,
И  жизнь пора по новым меркам мерить.
Живу, как будто всем врагам назло,
Но с чувством безвозвратности потери.
И, видно, чувство это навсегда
Со мной пребудет. До конца дороги,
Поскольку жить без чести и стыда
Я не могу, в отличие от многих.

Общая  тональность сборника –  обнаженность переживаний.     Поэтический мир Владимира Плотникова  всегда подкупает честностью мысли и искренностью чувств.  Поэту свойственна прямота, открытость в передаче сложных душевных состояний, что предает стихам  исповедальный характер:

Повинную голову меч не сечет,
Да только слабо утешенье.
Ведь множится, все не кончается счет
Случайным моим прегрешеньям.
Давно образумиться возраст велит,
И жизнь разложить по порядку.
Под утро душа покаянно болит,
А бес под ребро метит сладко.
До судного дня, верно, мне суждено
Плутать по неровным дорогам.
В стакане – то яд, то – хмельное вино.
И знаюсь то с чертом, то с Богом.

В  новых стихах Владимира Плотникова мы находим  глубинное понимание жизненных смыслов и скрытую  усмешку над собой, таким бренным в вечном мире. Ирония, а чаще самоирония, неотъемлемая черта мировосприятия поэта.

Вот и снова рябина поспела,
Снова дождик течет по стеклу,
Но теперь тянет бренное тело
Оказаться поближе к теплу.
Снова буйствуют краски природы,
Снова листьев кружит хоровод,
Но теперь чаще помнишь про годы,
И грустишь с перепадом погод.
Снова те же пейзажи, как будто
Ничего не меняется здесь,
Но теперь так приятно наутро
Ощутить, что ты все еще есть.

Тематический  спектр сборника широк и разнообразен. В стихах звучат воспоминания о детстве, о родном родительском доме,   размышления о смысле жизни, о поэте и поэзии, о прошедшем и настоящем, о   судьбе,  о любви к  малой Родине, о войне,  о чести и совести, которые для автора неизменны и дороги. Такие стихи, как    «Творец», «Понтий Пилат», «Разлука (сыну)», «Жизнь не кончается с утратой…», «Волки бродят по округе…»   при внешней сдержанности  полны драматизма в передачи внутреннего состояния лирического героя.

И, конечно, сердце  с трепетом откликается на  стихотворения, которые относят нас к Великой Отечественной войне. Это   «Июнь 41-го» и «День победы».   О войне автор  говорит без героического  пафоса, без  глянца,  сдержанно, как бы  приглушенно, почти обыденно, и поэтому особенно проникновенно:

Когда приказ – назад не сметь!
Когда нет сил, а все же надо,
Солдату высшая награда –
Сходив в атаку, уцелеть.
Потом героев назовут.
Потом потери подсчитают.
А в общем логика простая –
Воюй, покуда не убьют.

Автор включил в сборник 41 стихотворение. И это его принципиальный выбор.   На вопрос «Почему 41?»  ответил: «Не знаю, но  так чувствую!».  Как будто кто-то шепнул поэту на ухо это число, ставшее  «путеводным ориентиром» в формировании новой книжки стихов. Поэт откликнулся на интуитивный импульс при выборе количества стихотворений, а мы  попробуем увидеть  заложенный в это число особый смысл.

Число 41 по мнению нумерологов глубоко символично. Это сигнал, побуждающий к самоанализу, указывающий человеку о необходимости подытожить пройденную часть  жизни.  Это  число обозначает   своеобразный духовный  порог. И Владимир Плотников  это очень верно в себе угадал, остановившись именно на  41 стихотворении.

Но это число  несет в себе не только символ завершения одного из этапов твоего пути, оно указывает на новые начинания в жизни, на новое служение, поэтому  верится, что новый сборник для Владимира Плотникова все же не эпилог, а   своего рода  пролог новых творческих замыслов.

Завидую собратьям по перу,
Чей творческий порыв не угасаем.
Их жизнь порой похожа на игру,
В которую посвящены лишь сами.
Их строчки, словно некий тайный знак,
Ложатся на бумагу дивным строем.
Завидую, что не сумею так,
И посягать не стоит на святое.
Но эта зависть вовсе не томит.
Она скорее придает запала
Душе, которая порою так болит!
И потому, быть может, не пропала.

Если душа еще болит, значит,  точка «Послесловием» не поставлена: поэту есть ещё, что сказать читателям.

А  новый сборник стихов Владимира Плотникова сегодня можно найти в любой библиотеке острова.

Татьяна ШУМИЛОВА, кандидат филологических наук.

