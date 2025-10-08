«Душа, которая болит…». Отзыв на  сборник стихов сахалинского поэта Владимира Плотникова «Послесловие»

Вышел новый сборник стихов известного сахалинского поэта Владимира Плотникова. И без сомнения, долгожданный сборник. Давненько поэт не радовал своих читателей новыми стихами, и вот — случилось.

Название сборника «Послесловие» говорит само за себя. Для поэта сегодняшний день — это время раздумий о пройденном пути, время воспоминаний об утраченном, но дорогом сердцу, время возвращения к истокам. Это стихи уже зрелого, глубоко понимающего драматизм жизни человека. В них отражается духовный опыт долгих лет познания окружающего мира и себя в нем.

Не скован тяжким бременем,

Судьбу я не корю,

Но вот в прошедшем времени

Все чаще говорю.

Снегами запорошена

Дорога, что вела

В день нынешний из прошлого.

Такие, брат, дела.

Однажды карта брошена

И, значит, наяву,

Пока со мною прошлое,

Я попросту живу.

Стихи настолько пронизаны ностальгией об ушедшем, прожитом и пережитом, что создается ощущение, что поэт все время оборачивается через плечо, смотрит в исчезающую даль, где «не затоптаны поляны» и где «посещают душу чувства, которым не давал цены». Сборник полон саднящим чувством расставания с романтическими иллюзиями, которые на протяжении жизни долго не отпускали поэта:

Сажали райские сады

На пустырях полынных, пыльных.

Чтобы в награду за труды

Отведать яблок молодильных.

В долготерпении сроднясь,

Трудились рук не покладая.

К душе не приставала грязь,

И кровь играла молодая…

* * *

Воспоминаньем сердце грей.

Или гадай, что стало с нами?

Ведь пребывает пустырей

За теми райскими садами.

И настойчиво звучит в стихах мотив нажитых разочарований, настигающих человека в зрелые годы. Этот груз рождает у поэта и горечь, и душевную боль: «Так безнадежно далеки мечтания, что были в прошлом…» Но, несмотря ни на что, он остается верен себе, верен своим идеалам.

…Все понимаю, прошлое ушло,

И жизнь пора по новым меркам мерить.

Живу, как будто всем врагам назло,

Но с чувством безвозвратности потери.

И, видно, чувство это навсегда

Со мной пребудет. До конца дороги,

Поскольку жить без чести и стыда

Я не могу, в отличие от многих.

Общая тональность сборника – обнаженность переживаний. Поэтический мир Владимира Плотникова всегда подкупает честностью мысли и искренностью чувств. Поэту свойственна прямота, открытость в передаче сложных душевных состояний, что предает стихам исповедальный характер:

Повинную голову меч не сечет,

Да только слабо утешенье.

Ведь множится, все не кончается счет

Случайным моим прегрешеньям.

Давно образумиться возраст велит,

И жизнь разложить по порядку.

Под утро душа покаянно болит,

А бес под ребро метит сладко.

До судного дня, верно, мне суждено

Плутать по неровным дорогам.

В стакане – то яд, то – хмельное вино.

И знаюсь то с чертом, то с Богом.

В новых стихах Владимира Плотникова мы находим глубинное понимание жизненных смыслов и скрытую усмешку над собой, таким бренным в вечном мире. Ирония, а чаще самоирония, неотъемлемая черта мировосприятия поэта.

Вот и снова рябина поспела,

Снова дождик течет по стеклу,

Но теперь тянет бренное тело

Оказаться поближе к теплу.

Снова буйствуют краски природы,

Снова листьев кружит хоровод,

Но теперь чаще помнишь про годы,

И грустишь с перепадом погод.

Снова те же пейзажи, как будто

Ничего не меняется здесь,

Но теперь так приятно наутро

Ощутить, что ты все еще есть.

Тематический спектр сборника широк и разнообразен. В стихах звучат воспоминания о детстве, о родном родительском доме, размышления о смысле жизни, о поэте и поэзии, о прошедшем и настоящем, о судьбе, о любви к малой Родине, о войне, о чести и совести, которые для автора неизменны и дороги. Такие стихи, как «Творец», «Понтий Пилат», «Разлука (сыну)», «Жизнь не кончается с утратой…», «Волки бродят по округе…» при внешней сдержанности полны драматизма в передачи внутреннего состояния лирического героя.

И, конечно, сердце с трепетом откликается на стихотворения, которые относят нас к Великой Отечественной войне. Это «Июнь 41-го» и «День победы». О войне автор говорит без героического пафоса, без глянца, сдержанно, как бы приглушенно, почти обыденно, и поэтому особенно проникновенно:

Когда приказ – назад не сметь!

Когда нет сил, а все же надо,

Солдату высшая награда –

Сходив в атаку, уцелеть.

Потом героев назовут.

Потом потери подсчитают.

А в общем логика простая –

Воюй, покуда не убьют.

Автор включил в сборник 41 стихотворение. И это его принципиальный выбор. На вопрос «Почему 41?» ответил: «Не знаю, но так чувствую!». Как будто кто-то шепнул поэту на ухо это число, ставшее «путеводным ориентиром» в формировании новой книжки стихов. Поэт откликнулся на интуитивный импульс при выборе количества стихотворений, а мы попробуем увидеть заложенный в это число особый смысл.

Число 41 по мнению нумерологов глубоко символично. Это сигнал, побуждающий к самоанализу, указывающий человеку о необходимости подытожить пройденную часть жизни. Это число обозначает своеобразный духовный порог. И Владимир Плотников это очень верно в себе угадал, остановившись именно на 41 стихотворении.

Но это число несет в себе не только символ завершения одного из этапов твоего пути, оно указывает на новые начинания в жизни, на новое служение, поэтому верится, что новый сборник для Владимира Плотникова все же не эпилог, а своего рода пролог новых творческих замыслов.

Завидую собратьям по перу,

Чей творческий порыв не угасаем.

Их жизнь порой похожа на игру,

В которую посвящены лишь сами.

Их строчки, словно некий тайный знак,

Ложатся на бумагу дивным строем.

Завидую, что не сумею так,

И посягать не стоит на святое.

Но эта зависть вовсе не томит.

Она скорее придает запала

Душе, которая порою так болит!

И потому, быть может, не пропала.

Если душа еще болит, значит, точка «Послесловием» не поставлена: поэту есть ещё, что сказать читателям.

А новый сборник стихов Владимира Плотникова сегодня можно найти в любой библиотеке острова.

Татьяна ШУМИЛОВА, кандидат филологических наук.

По теме: