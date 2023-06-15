Душа просила лирики

Игоря Витальевича Молчановского помнят на Сахалине как специалиста, создававшего авиационную службу безопасности на островах. Сын военнослужащих, он и свою жизнь связал со служением стране.

35-летним профессионалом по переводу прибыл на Сахалин с Украины. В должности заместителя ко­ман­дира авиационно-производственного объединения участвовал в организации международного аэропорта «Южно-Сахалинск». Создавал службы безопасности в аэропортах Охи, Ноглик, Зонального, Шахтерска, Менделеево, Итурупа. Восемнадцать лет работы Молчановского в этом качестве отмечены знаками «Отличник Аэрофлота СССР», «Отличник Аэро­флота России», званием «Почетный работник транспорта РФ», грамотами от министра авиации СССР, регионального правительства и областной думы.

Вручались Игорю Витальевичу правительственные награды и по линии органов госбезопасности – медали и знаки.

Выход на заслуженный отдых не стал для него точкой в трудовой биографии. Три года Молчановский руководил административным управлением мэрии областного центра. Затем к его стажу прибавилось еще восемь лет в должности заместителя генерального директора Сахалинской коммунальной компании.

У сослуживцев сохранилась добрая память об этом человеке и его личных качествах. Строгая профессия не превратила Игоря Витальевича в интроверта. Его увлекало творчество. Он писал и исполнял свои песни, посвящая их не только службе. У него немало лирических композиций.

Сахалин и Курилы стали для него второй малой родиной, которую он искренне полюбил навсегда. Свидетельством тому песни «Анива», «Город юности моей», «Курилы». Несмотря на то, что последние годы жизни Игорь Витальевич провел в Анапе, где и завершился его земной путь, похоронен он в Южно-Сахалинске. Ему он посвятил песню «Город юности моей».

Сегодня мы представляем в проекте песню «Курилы», воспевающую и островную землю, и ее мужественных людей.

Людмила СТЕПАНЕЦ.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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