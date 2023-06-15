Душа просила лирики

Игоря Витальевича Молчановского помнят на Сахалине как специалиста, создававшего авиационную службу безопасности на островах. Сын военнослужащих, он и свою жизнь связал со служением стране.
35-летним профессионалом по переводу прибыл на Сахалин с Украины. В должности заместителя командира авиационно-производственного объединения участвовал в организации международного аэропорта «Южно-Сахалинск». Создавал службы безопасности в аэропортах Охи, Ноглик, Зонального, Шахтерска, Менделеево, Итурупа. Восемнадцать лет работы Молчановского в этом качестве отмечены знаками «Отличник Аэрофлота СССР», «Отличник Аэрофлота России», званием «Почетный работник транспорта РФ», грамотами от министра авиации СССР, регионального правительства и областной думы.
Вручались Игорю Витальевичу правительственные награды и по линии органов госбезопасности – медали и знаки.
Выход на заслуженный отдых не стал для него точкой в трудовой биографии. Три года Молчановский руководил административным управлением мэрии областного центра. Затем к его стажу прибавилось еще восемь лет в должности заместителя генерального директора Сахалинской коммунальной компании.
У сослуживцев сохранилась добрая память об этом человеке и его личных качествах. Строгая профессия не превратила Игоря Витальевича в интроверта. Его увлекало творчество. Он писал и исполнял свои песни, посвящая их не только службе. У него немало лирических композиций.
Сахалин и Курилы стали для него второй малой родиной, которую он искренне полюбил навсегда. Свидетельством тому песни «Анива», «Город юности моей», «Курилы». Несмотря на то, что последние годы жизни Игорь Витальевич провел в Анапе, где и завершился его земной путь, похоронен он в Южно-Сахалинске. Ему он посвятил песню «Город юности моей».
Сегодня мы представляем в проекте песню «Курилы», воспевающую и островную землю, и ее мужественных людей.
Людмила СТЕПАНЕЦ.
Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
8 июля 2022 – «Сахалинская любовь»
14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»
21 июля 2022 – «Мне очень дорог край родной»
28 июля 2022 – Ему звезда упала на ладошку
7 августа 2022 – «Сахалин, конечно, не Австралия»
13 августа 2022 – Хиты от Евгения Мухина
19 августа 2022 – Бард-чемпион
26 августа 2022 – На очереди – блюз
2 сентября 2022 – «Благодарим, солдаты, вас!»
9 сентября 2022 – «Рыбкой зеленой плывет Сахалин»
16 сентября 2022 – «Край островной»
23 сентября 2022 – «Мыс Свободный»
30 сентября 2022 – На берегу родной земли
7 октября 2022 – Человек-оркестр Сусунайской долины
14 октября 2022 – Здесь все не так, как на Большой земле
21 октября 2022 – Композицию удачно «сварганили»
28 октября 2022 – «К моей жизни швартуется остров»
4 ноября 2022 – Край красоты Сахалин
11 ноября 2022 – Жемчужина в бусах России
18 ноября 2022 – Проект в проекте
25 ноября 2022 – Первая ласточка «Полевой почты»
2 декабря 2022 – Вторые Сочи – Сахалин
9 декабря 2022 – «Любить тебя не трудно…»
16 декабря 2022 – «Охотское море, Татарский пролив…»
23 декабря 2022 – «На всю страну такой один – Сахалин»
30 декабря 2022 – «Оставляю сердце маяком в долине»
13 января 2023 – Подарок взрослым и детям
21 января 2023 – «Морская песенка» трех авторов
27 января 2023 – Шагнем за рамки
3 февраля 2023 – Ее сахалинское небо
10 февраля 2023 – Что надежнее, чем якоря?
18 февраля 2023 – Как вишенка на торте
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3 марта 2023 – Держат детства якоря
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17 марта 2023 – Шлягер «в десятку»
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1 апреля 2023 – «Между двух морей остров моих друзей»
7 апреля 2023 – За низкими облаками солнце
14 апреля 2023 – Дуэт «Две сестры»
21 апреля 2023 – Ода Сахалину
28 апреля 2023 – «Меж водой и звездами»
4 мая 2023 – Городок на краю морских дорог
11 мая 2023 – «Нам светит любовь, как маяк»
18 мая 2023 – Уезжая, возвращайтесь!
26 мая 2023 – Жемчужина Татарского пролива
1 июня 2023 – Учкудук – Москва – Сахалин
8 июня 2023 – Сюда стоило вернуться