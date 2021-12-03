Душа просит праздника. Пять тысяч новогодних красавиц из Корсаковского района вскоре переселятся из леса в квартиры южно-сахалинцев

К заготовке хвойных в Корсаковском районе приступят со дня на день. В прошлом году на территории Корсаковского лесничества, которое является одним из важных поставщиков новогодних красавиц для Южно-Сахалинска, заготовили около трех тысяч елочек. Как сообщили в этом учреждении, заготовители предварительно проходят все положенные процедуры, участвуют в аукционах. Лесничество отводит под вырубку те или иные делянки.

На сей раз выбранная площадка расположена вдали от автотрасс, требуется проложить к ней дорогу. Техника приступила к работе, вскоре можно будет приступать к заготовкам. В дальнейшем деревца поступят на склады в областном центре, где имеются условия для сохранения их в первозданном виде.

Какие деревья заготавливаются? Ель и пихта. Специалисты лесничества предварительно проводят мониторинг, если на предполагаемой площадке встречается краснокнижная ель Глена, ищут другую делянку. По возрасту и размерам заготовители ориентируются на рыночный спрос.

В прошлом году, например, большим спросом пользовались совсем маленькие елочки и пихты, ростом до полуметра. Они отлично смотрятся на столах, потому и получили название настольных. В нынешнем сезоне планируется заготовить некоторое количество шести и одиннадцатиметровых деревьев. Они предназначены для установки на утренниках в детских учреждениях, в отдельных случаях – на площадках в сельских населенных пунктах.

О культуре торговли

В Южно-Сахалинске в прошлом сезоне в преддверии Нового года действовало десять елочных базаров, где продавали живые деревца. В ноябре нынешнего года был объявлен открытый конкурс с пятнадцатью лотами-площадками. Так что же, география елочных базаров расширяется?

В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка мэрии областного центра прояснили картину. География скорее всего не изменится. Такие открытые конкурсы проводятся ежегодно, и каждый раз некоторое количество площадок остается невостребованным. Сейчас разыграны 12 площадок и с вероятностью 95 процентов действующих базаров будет столько же, сколько и в прошлом году – десяток.

Предприниматели, занятые реализацией елок, хорошо известны в департаменте, они делают это ежегодно и на протяжении многих лет. С ними не возникает проблем, связанных с окончанием распродажи елочек – уборкой территории, утилизацией оставшихся деревцев, в отличие от площадок, расположенных на частных территориях. На них ежегодно остаются нереализованные деревца, многие из которых обнаруживаются лишь по весне, когда снег сойдет.

У департамента нет полномочий, чтобы урезонить нерадивых частников. Некоторые рычаги воздействия есть у департамента общественной безопасности, специалисты которого проводят мониторинг по городу и выявляют нарушителей правил торговли.

У департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка также нет полномочий, чтобы влиять на ценообразование. Цены на елочки торговцы устанавливают сами, сообразуясь с ситуацией на рынке. Можно говорить лишь предположительно, они будут от 2 тысяч рублей и выше.

Когда елочные базары приступят к работе и когда закроются? По условиям открытого конкурса нестационарная торговая площадка может быть открыта с 15 декабря по 31 декабря включительно. Опыт прошлых лет показывает, что открытие происходит немного позже, ориентировочно 20 декабря. Торговцам требуется время на подготовку, организационные хлопоты.

Настроение елочное

В районах области в принципе все готово к началу активной подготовки к Новому году, местами эта работа уже началась. Есть два объективных сдерживающих фактора: неустойчивая погода и антиковидные ограничения.

В Ногликах планируют в течение следующей недели управиться с основными работами. Пару дней потребуется для монтажа главной ели на площади перед мэрией. Она искусственная, но обещает быть нарядной. Ее украсят абсолютно новыми гирляндами. Рядом с елью расположатся детский городок с горкой для катания и небольшим ледовым катком.

По словам Марины Сторожевой, ведущего консультанта отдела культуры, спорта, молодежной политики и развития туризма районной администрации, работники культуры заранее разработали сценарии праздников, сейчас «отшлифовывают» их, готовятся к предстоящим выступлениям, чтобы порадовать жителей района, от мала до велика, создать у них праздничное настроение.

В каждом населенном пункте района также традиционно устанавливают ели, причем селяне предпочитают не искусственные, а настоящие деревья. Украшают их всем миром, потом с удовольствием участвуют в праздничных мероприятиях. В Ногликах традиционно открывают один елочный базар, деревца на продажу привозят из Тымовского района…

— Мы хотим повторить прошлогоднюю акцию «Елка мэра». Подарки получили четыре десятка ребятишек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Помимо этого, новогодние подарки, красивые корзины с фигурками ангелочков, изготовленные руками добровольных помощников, получили опекаемые нашего специального дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Пожилые люди были очень рады такому знаку внимания, тем более, что и сами тяготеют к прикладному искусству, любят мастерить маленькие шедевры своими руками. Не обделили вниманием и медиков, которым так тяжело живется и работается в условиях непрекращающейся борьбы с коронавирусом.

Главную елку района запланировали открыть 17 декабря. Но возможно, планы придется скорректировать в связи с антиковидными ограничениями, — сообщила Марина Сторожева.

В Поронайске 18-метровую ель, имеющую надежный металлокаркас и множество веток с искусственной хвоей, также смонтируют на центральной городской площади в течение следующей недели. Украсят двумя сотнями игрушек и фантастической световой иллюминацией.

Открытие запланировали на 17 декабря – опять-таки, если не помешают ограничения. Горки уже установлены, остается лишь залить их водой. Горожан порадует традиционный зимний городок с ледяными фигурами и катком. В городе в скором времени приступят к работе два елочных базара у торговых центров. Деревца поставляет Восточное лесное хозяйство.

Душа просит праздника Пять тысяч новогодних красавиц из Корсаковского района вскоре переселятся из леса в квартиры южно-сахалинцев К заготовке хвойных в Корсаковском районе приступят со дня на день. В прошлом году на территории Корсаковского лесничества, которое является одним из важных поставщиков новогодних красавиц для Южно-Сахалинска, заготовили около трех тысяч елочек. Как сообщили в этом учреждении, заготовители предварительно проходят все положенные процедуры, участвуют в аукционах. Лесничество отводит под вырубку те или иные делянки. На сей раз выбранная площадка расположена вдали от автотрасс, требуется проложить к ней дорогу. Техника приступила к работе, вскоре можно будет приступать к заготовкам. В дальнейшем деревца поступят на склады в областном центре, где имеются условия для сохранения их в первозданном виде. Какие деревья заготавливаются? Ель и пихта. Специалисты лесничества предварительно проводят мониторинг, если на предполагаемой площадке встречается краснокнижная ель Глена, ищут другую делянку. По возрасту и размерам заготовители ориентируются на рыночный спрос. В прошлом году, например, большим спросом пользовались совсем маленькие елочки и пихты, ростом до полуметра. Они отлично смотрятся на столах, потому и получили название настольных. В нынешнем сезоне планируется заготовить некоторое количество шести и одиннадцатиметровых деревьев. Они предназначены для установки на утренниках в детских учреждениях, в отдельных случаях – на площадках в сельских населенных пунктах. О культуре торговли В Южно-Сахалинске в прошлом сезоне в преддверии Нового года действовало десять елочных базаров, где продавали живые деревца. В ноябре нынешнего года был объявлен открытый конкурс с пятнадцатью лотами-площадками. Так что же, география елочных базаров расширяется? В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка мэрии областного центра прояснили картину. География скорее всего не изменится. Такие открытые конкурсы проводятся ежегодно, и каждый раз некоторое количество площадок остается невостребованным. Сейчас разыграны 12 площадок и с вероятностью 95 процентов действующих базаров будет столько же, сколько и в прошлом году – десяток. Предприниматели, занятые реализацией елок, хорошо известны в департаменте, они делают это ежегодно и на протяжении многих лет. С ними не возникает проблем, связанных с окончанием распродажи елочек – уборкой территории, утилизацией оставшихся деревцев, в отличие от площадок, расположенных на частных территориях. На них ежегодно остаются нереализованные деревца, многие из которых обнаруживаются лишь по весне, когда снег сойдет. У департамента нет полномочий, чтобы урезонить нерадивых частников. Некоторые рычаги воздействия есть у департамента общественной безопасности, специалисты которого проводят мониторинг по городу и выявляют нарушителей правил торговли. У департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка также нет полномочий, чтобы влиять на ценообразование. Цены на елочки торговцы устанавливают сами, сообразуясь с ситуацией на рынке. Можно говорить лишь предположительно, они будут от 2 тысяч рублей и выше. Когда елочные базары приступят к работе и когда закроются? По условиям открытого конкурса нестационарная торговая площадка может быть открыта с 15 декабря по 31 декабря включительно. Опыт прошлых лет показывает, что открытие происходит немного позже, ориентировочно 20 декабря. Торговцам требуется время на подготовку, организационные хлопоты. Настроение елочное В районах области в принципе все готово к началу активной подготовки к Новому году, местами эта работа уже началась. Есть два объективных сдерживающих фактора: неустойчивая погода и антиковидные ограничения. В Ногликах планируют в течение следующей недели управиться с основными работами. Пару дней потребуется для монтажа главной ели на площади перед мэрией. Она искусственная, но обещает быть нарядной. Ее украсят абсолютно новыми гирляндами. Рядом с елью расположатся детский городок с горкой для катания и небольшим ледовым катком. По словам Марины Сторожевой, ведущего консультанта отдела культуры, спорта, молодежной политики и развития туризма районной администрации, работники культуры заранее разработали сценарии праздников, сейчас «отшлифовывают» их, готовятся к предстоящим выступлениям, чтобы порадовать жителей района, от мала до велика, создать у них праздничное настроение. В каждом населенном пункте района также традиционно устанавливают ели, причем селяне предпочитают не искусственные, а настоящие деревья. Украшают их всем миром, потом с удовольствием участвуют в праздничных мероприятиях. В Ногликах традиционно открывают один елочный базар, деревца на продажу привозят из Тымовского района… — Мы хотим повторить прошлогоднюю акцию «Елка мэра». Подарки получили четыре десятка ребятишек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Помимо этого, новогодние подарки, красивые корзины с фигурками ангелочков, изготовленные руками добровольных помощников, получили опекаемые нашего специального дома-интерната для престарелых и инвалидов. Пожилые люди были очень рады такому знаку внимания, тем более, что и сами тяготеют к прикладному искусству, любят мастерить маленькие шедевры своими руками. Не обделили вниманием и медиков, которым так тяжело живется и работается в условиях непрекращающейся борьбы с коронавирусом. Главную елку района запланировали открыть 17 декабря. Но возможно, планы придется скорректировать в связи с антиковидными ограничениями, — сообщила Марина Сторожева. В Поронайске 18-метровую ель, имеющую надежный металлокаркас и множество веток с искусственной хвоей, также смонтируют на центральной городской площади в течение следующей недели. Украсят двумя сотнями игрушек и фантастической световой иллюминацией. Открытие запланировали на 17 декабря – опять-таки, если не помешают ограничения. Горки уже установлены, остается лишь залить их водой. Горожан порадует традиционный зимний городок с ледяными фигурами и катком. В городе в скором времени приступят к работе два елочных базара у торговых центров. Деревца поставляет Восточное лесное хозяйство. Подготовил Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Анекдот с ароматом хвои

Предновогодняя напоминалка из записной книжки:

Не забыть про фотосессию:

Я и елка…

Я под елкой…

Я за елкой…

Вместо елки тоже я!..