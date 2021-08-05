Душевный шансон

Поет Ярослав Сумишевский.

Так поклонники определяют музыкальный жанр песни «Сахалин» в исполнении нашего земляка Ярослава Сумишевского.

Она и в самом деле пленяет красотой мелодии, точно передающей и душевное состояние человека, влюбленного в свою малую родину, и особую энергетику островной земли. Чувствуется, что эта песня для Ярослава – своя, родная, до последней ноты, до последней стихо­творной строчки. Создается полное впечатление, что он ее автор. Однако Сумишевский – талантливый исполнитель, а музыка и текст «Сахалина» – творчество московского композитора Евгения Скрипкина. На его счету более 40 песен к фильмам и телевизионным сериалам. Немало хитов музыкант написал и аранжировал для звезд отечественного вокального искусства.

Евгений Скрипкин.

Наш земляк из Шахтерска, выпускник Сахалинского колледжа искусств Сумишевский пока не сияет на эстрадном небосклоне, но он, несомненно, восходящая звезда.

Ярослав стремительно завоевывает популярность у слушателей в интернете, где он представляет свои уличные концерты и «квартирники онлайн». Кроме того, певец участвует в телевизионных шоу, собирает полные залы в регионах страны и ближнего зарубежья, успешно реализует авторские проекты «Народный хит» и «Народный махор».

В июле нынешнего года Сумишевский принял участие в традиционном белорусском фестивале «Славянский базар». В Витебске дал сольный концерт, после которого поклонников его творчества заметно прибавилось. Людям импонирует обаяние певца и красота голоса, искренность и открытость, любовь к народной песне и тот самый покоряющий сердца «душевный шансон».

Публика, узнав от Ярослава, что его бабушка по маминой линии – уроженка Гомельской области, обрадовалась белорусским корням исполнителя: «Ты наш парень!». Вероятно, Ярославу было приятно услышать такое из зала, но и про свою малую родину он никогда не забывает и непременно рассказывает о ней во время гастролей. Вот и песня «Сахалин», искренне и проникновенно исполненная Сумишевским в Витебске, понравилась белорусам. А в ней есть такая строчка про отношение исполнителя к острову: «Здесь я по-прежнему свой». Так что Ярослав не отрывается от родной сахалинской земли. Ему все так же дороги ее «суровые дали».

Людмила Степанец.

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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