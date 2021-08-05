Так поклонники определяют музыкальный жанр песни «Сахалин» в исполнении нашего земляка Ярослава Сумишевского.

Она и в самом деле пленяет красотой мелодии, точно передающей и душевное состояние человека, влюбленного в свою малую родину, и особую энергетику островной земли. Чувствуется, что эта песня для Ярослава – своя, родная, до последней ноты, до последней стихо­творной строчки. Создается полное впечатление, что он ее автор. Однако Сумишевский – талантливый исполнитель, а музыка и текст «Сахалина» – творчество московского композитора Евгения Скрипкина. На его счету более 40 песен к фильмам и телевизионным сериалам. Немало хитов музыкант написал и аранжировал для звезд отечественного вокального искусства.

Наш земляк из Шахтерска, выпускник Сахалинского колледжа искусств Сумишевский пока не сияет на эстрадном небосклоне, но он, несомненно, восходящая звезда.

Ярослав стремительно завоевывает популярность у слушателей в интернете, где он представляет свои уличные концерты и «квартирники онлайн». Кроме того, певец участвует в телевизионных шоу, собирает полные залы в регионах страны и ближнего зарубежья, успешно реализует авторские проекты «Народный хит» и «Народный махор».

В июле нынешнего года Сумишевский принял участие в традиционном белорусском фестивале «Славянский базар». В Витебске дал сольный концерт, после которого поклонников его творчества заметно прибавилось. Людям импонирует обаяние певца и красота голоса, искренность и открытость, любовь к народной песне и тот самый покоряющий сердца «душевный шансон».

Публика, узнав от Ярослава, что его бабушка по маминой линии – уроженка Гомельской области, обрадовалась белорусским корням исполнителя: «Ты наш парень!». Вероятно, Ярославу было приятно услышать такое из зала, но и про свою малую родину он никогда не забывает и непременно рассказывает о ней во время гастролей. Вот и песня «Сахалин», искренне и проникновенно исполненная Сумишевским в Витебске, понравилась белорусам. А в ней есть такая строчка про отношение исполнителя к острову: «Здесь я по-прежнему свой». Так что Ярослав не отрывается от родной сахалинской земли. Ему все так же дороги ее «суровые дали».

Людмила Степанец.

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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