Душой болела за свой коллектив

23 октября на 86-м году скончалась

ФАДЕЕВА Раиса Ивановна,

бывший начальник Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Сахалинской области.

Раиса Ивановна Фадеева – целая эпоха в банковской системе области, которой она отдала 46 лет, из них более 18 лет возглавляла Сахалинское областное подразделение.

Раиса Ивановна внесла значительный вклад в развитие российской банковской системы, а также содействовала становлению и развитию экономики и банковского сектора Сахалинской области.

Талантливый руководитель, она требовательно относилась к себе и к работе других специалистов, к эффективности труда на благо жителей и народного хозяйства островного края.

За заслуги в области экономической работы ей присвоено почетное звание «Заслуженный экономист РСФСР», вручены ордена Трудового Красного Знамени, «Знак почета», медаль «За доблестный труд» и ведомственные награды.

Сотрудники Отделения по Сахалинской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации помнят Раису Ивановну как человека, душой болевшего за свой коллектив, и выражают соболезнования родным и близким.