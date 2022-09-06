Два балла – не повод для грусти. Об этом и многом другом узнали в День знаний первокурсники СахГУ

Институт филологии, истории и востоковедения Сахалинского государственного университета принял десять групп студентов разных направлений: семь групп бакалавров и три — магистрантов.

Первого сентября директор института, руководители кафедры и преподаватели приветствовали первокурсников. Но фактически знакомство с вузом у студентов произошло несколькими днями раньше. Под руководством старших товарищей (их сегодня называют тьюторами) девушки и юноши знакомились со своим институтом. Запоминали расположение кафедр, учебных аудиторий, библиотеки, стадиона и даже постигали премудрости студенческой речи. Например, «пара» — это полуторачасовое занятие, а «бегунок» — документ для сдачи учебной задолженности.

Старшекурсники рассказали новичкам, что если преподаватель на занятии ставит два балла, это считается неплохой оценкой. Ведь баллы суммируются, когда определяется финальный результат освоения учебной дисциплины.

А вот как выглядит типичный портрет группы студентов – будущих учителей русского языка и литературы СахГУ. Это симпатичная (даже очень) девушка, любит розовый и черный цвета, предпочитает брючные костюмы, имеет длинные волосы и не боится… дождя. Почему? А потому что в День знаний после занятий студенты филологи побывали у памятника Пушкина, прогулялись по Чеховскому скверу у драматического театра, и в тот дождливый четверг только одна студентка взяла с собой зонтик.

Однако портрет нынешних первокурсников будет неполным, если не упомянуть, что русский язык и литературу в островном вузе в этом году будут изучать не только девушки, но и два юноши.

Елена Белобережская.