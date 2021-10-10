Два безответных гола на домашнем поле. Футбольный клуб «Сахалин» уступил «Рязани»

10 октября на южно-сахалинском стадионе «Спартак» ФК «Сахалин» провел очередной матч на первенство Футбольной национальной лиги-2 (группа 3). Соперником был клуб «Рязань».

Это вторая встреча команд в нынешнем сезоне. В августе наши футболисты уступили в Рязани, пропустив два гола.

Увы, этот счет повторился и в домашнем матче 10 октября, «Сахалин» проиграл – 0:2.

По мнению пресс-службы профессионального спортивного клуба «Сахалин», игра в первом тайме была примерно равной. Но вратарю островитян Александру Хорошилову пришлось сильно потрудиться, он десять раз спасал ворота от неминуемого гола, даже отра­зил пенальти.

Во втором тайме «Рязань» усилила натиск. На 67-й минуте игры полузащитник «Сахалина» Максим Батраков получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Реализовать большинство гостям удалось спустя пять минут. А позже они закатили в ворота хозяев еще один мяч – 0:2.

После 14 игр «Рязань» набрала 25 очков и осталась на пятом месте в турнирной таблице группы 3. «Сахалин» сохранил за собой девятое место (после 12 игр: 3 победы, 1 ничья, 8 поражений) из одиннадцати команд.

13 октября наш клуб примет на своем поле тульский «Арсенал-2», занимающий шестое место в турнирной таблице после 13 игр. В августе «Арсенал-2» разгромил «Сахалин» – 3:0. 10 октября туляки проиграли во Владивостоке динамовцам, пропустив три безответных мяча.

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.