Два безответных гола на домашнем поле. Футбольный клуб «Сахалин» уступил «Рязани»

10 октября на южно-сахалинском стадионе «Спартак» ФК «Сахалин» провел очередной матч на первенство Футбольной национальной лиги-2 (группа 3). Соперником был клуб «Рязань».
Это вторая встреча команд в нынешнем сезоне. В августе наши футболисты уступили в Рязани, пропустив два гола.
Увы, этот счет повторился и в домашнем матче 10 октября, «Сахалин» проиграл – 0:2.
По мнению пресс-службы профессионального спортивного клуба «Сахалин», игра в первом тайме была примерно равной. Но вратарю островитян Александру Хорошилову пришлось сильно потрудиться, он десять раз спасал ворота от неминуемого гола, даже отразил пенальти.
Во втором тайме «Рязань» усилила натиск. На 67-й минуте игры полузащитник «Сахалина» Максим Батраков получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Реализовать большинство гостям удалось спустя пять минут. А позже они закатили в ворота хозяев еще один мяч – 0:2.
После 14 игр «Рязань» набрала 25 очков и осталась на пятом месте в турнирной таблице группы 3. «Сахалин» сохранил за собой девятое место (после 12 игр: 3 победы, 1 ничья, 8 поражений) из одиннадцати команд.
13 октября наш клуб примет на своем поле тульский «Арсенал-2», занимающий шестое место в турнирной таблице после 13 игр. В августе «Арсенал-2» разгромил «Сахалин» – 3:0. 10 октября туляки проиграли во Владивостоке динамовцам, пропустив три безответных мяча.
Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.