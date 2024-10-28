Два часа хорошего настроения. В Южно-Сахалинске состоится фестиваль КВН

1 ноября на сцене «Сахалин Арена» в центре единоборств состоится фестиваль открытой Сахалинской лиги КВН. Заявки на участие в фестивале подали 28 команд. Лучшие из лучших будут приглашены на Кубок губернатора Сахалинской области, где поборются за путёвку на 36-й международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2025» в городе Сочи.

Оценивать команды будут эксперты федерального уровня и звёзды Высшей лиги КВН: продюсер Дальневосточной лиги, продюсер Первой телевизионной лиги КВН Артур Туманян, руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области Анастасия Кожепенько, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, чемпион Высшей лиги КВН в составе команды КВН «Доктор Хаусс», обладатель «Летнего кубка-2024» Павел Малахов, Александр Худиев, капитан команды «Сделано на Сахалине», полуфиналист Первой телевизионной лиги КВН Дмитрий Гладченко. Ведущим мероприятия будет актёр, вице-чемпион Высшей лиги КВН в составе сборной МАИ Евгений Городницкий.

Зрителей ожидают два часа хорошего настроения, звёзды в жюри и на сцене, призы и подарки от друзей и партнёров лиги.