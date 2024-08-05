Два десятка новеньких автобусов выходят на дороги сахалинских районов

В прошлом году пассажирские перевозки в островном регионе усилили 275 новых автобусов. Большинство из них работает на газомоторном топливе, это позволяет сократить выбросы продуктов горения и облегчить нагрузку на окружающую среду.

Как сообщает пресс-служба областного правительства. По планам текущего года Сахалин получает восемь десятков автобусов. В первую неделю августа в регион поступила очередная партия транспортных средств.

5 августа у здания областного правительства вытянулись две шеренги белых машин – еще два десятка автобусов в ближайшие дни выйдут на дороги островного региона. Новые автобусы заменят в районах машины, выработавшие ресурс.

В январе островные муниципальные образования получили двадцать пять автобусов. В апреле еще девятнадцать машин поехали в Долинский, Невельский, Корсаковский и Холмский районы. На церемонии в Южно-Сахалинске ключи руководителям муниципалитетов передал глава региона.

– В ближайшие три года полностью обновим областной автопарк, – обещал губернатор Валерий Лимаренко.

По словам водителей, автобусы комфортные, руль и сидение можно регулировать, приборы управления расположены удобно. Продумано и удобство пассажиров: стеклопакеты окон тонированы и снабжены форточками, в салоне установлены кондиционер и электронное табло с информацией о рейсе. Машина берет на борт 59 человек, в салоне 23 посадочных места.

Область приобретает автобусы за счет средств федерального правительства по программе «Безопасные качественные дороги».

Сергей Макаров.