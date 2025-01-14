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Два фото с Сахалина – среди 100 лучших фотографий России

2ГИС представил 100 лучших фото России, добавленных пользователями на карты в 2024 году. Их выбрал искусственный интеллект из более чем 6 млн фото. На снимках — природные достопримечательности и шедевры архитектуры, парки и набережные, туристические точки и другие интересные места. В проект «100 кадров года» вошли фотографии из 34 регионов. Больше всего фотографий нейросеть выбрала в Москве (8), Петропавловске-Камчатском (6), Санкт-Петербурге (6).

В 100 лучших фото года вошли две фотографии из Сахалинской области – мыса Жонкиер и маяка Анива. Автор первого – Александра Топорина, второго – Вероника Тараканова.

Алина Суслина.

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