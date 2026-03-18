Два миллиона от матери-пенсионерки. Сотрудник таможни  уволен в связи с утратой доверия

Сахалинская транспортная прокуратура проверила соблюдение антикоррупционного законодательства в Сахалинской таможне. И выявила нарушение инспектором отдела специальных таможенных процедур Корсаковского таможенного поста ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной службы. 

В 2022 – 2024 гг. должностное лицо проводило таможенный контроль и выпускало товары по пассажирским таможенным декларациям в отношении нескольких граждан, с которыми у него сложились внеслужебные отношения.

Проверка установила, что между инспектором и декларантами  были регулярные денежные переводы. При этом мер для урегулирования возникшего конфликта интересов им не принято.

Кроме того, в справке о доходах и расходах за 2023 год таможенник записал, что получил от матери 2 млн рублей. Прокуратура проанализировала счета родственницы и выяснила, что ее доход складывается из пенсионных выплат, составляющих порядка 24 тыс. рублей в месяц.  Движение крупных сумм на счетах матери, а также снятие наличных не зафиксировано.

При этом сам сотрудник таможни вносил на свой счет через банкоматы крупные суммы наличных денег, законность происхождения которых не подтверждена. Также выявлены финансовые связи инспектора с руководством коммерческой организации, занимающейся внешнеэкономической деятельностью.

Сахалинская транспортная прокуратура внесла руководителю таможенного органа представление, по результатам рассмотрения которого госслужащий уволен в связи с утратой доверия, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

