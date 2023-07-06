Два новых пригородных железнодорожных маршрута запустят этим летом на Сахалине

С августа сахалинцы смогут добираться на рельсобусе из Южно-Сахалинска в Новоалександровск и Христофоровку, а также в обратных направлениях. Для удобства пассажиров ведется работа по благоустройству совмещенных остановочных пунктов по маршрутам следования железнодорожного и автобусного транспорта.

​В ближайшее время будут завершены работы по благоустройству совмещенных остановочных пунктов в районе «Сити Молла», Большой Елани, завода им. Федотова.

Еще три транспортно-пересадочных узла построят в районах железнодорожных станций Христофоровка и Новоалександровск, а также на улице Пограничной.

​– Особо хочу отметить, что ранее именно отдельных пригородных маршрутов в Христофоровку и Новоалександровск не было. Сейчас мы прорабатываем точное расписание, но уже понятно, что рельсобусы по этим направлениям будут ходить около 10 раз в день. А совмещение остановочных пунктов позволит жителям удобно пересаживаться с рельсобуса на автобус. Кроме того, рассматривается вопрос введения абонементов, дающих право бесплатной пересадки до нескольких раз в день с одного вида транспорта на другой, – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Максим Жоголев.

​Интеграция железной дороги в систему общественного транспорта Южно-Сахалинска набирает популярность. Как отметили в АО «Пассажирская компания «Сахалин», число людей, пересевших на рельсобусы, например, в селе Дальнее увеличилось в 10 раз.

– Прежде всего – это удобно, быстро и комфортно. Перенасыщенность города автомобильным транспортом отражается в ежедневном трафике. В пиковые часы город сковывают пробки, этому способствуют и сезонные ремонтные работы на дорогах. Рельсобус как альтернативный вид транспорта позволяет без труда доставить пассажиров из точки А в точку Б минуя пробки, – прокомментировал Вячеслав Скрипка, руководитель Сахалинского территориального управления ДВЖД.

По предложению губернатора Валерия Лимаренко для увеличения частоты движения поездов на пригородных маршрутах и расширения маршрутной сети дополнительно в этом году планируется приобрести 8 пассажирских вагонов локомотивной тяги. Строительство вагонов такого типа уже прорабатывается Тверским вагоностроительным заводом, с учетом всех пожеланий, сообщает пресс-служба регионального правительства.