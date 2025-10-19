Два острова Малой Курильской гряды названы в честь епископов Касаткина и Вениаминова

Два безымянных острова Малой Курильской гряды названы в честь епископов — основателя Православной церкви в Японии Николая Касаткина и Иннокентия Вениаминова, сподвижника генерал-губернатора Восточной Сибири графа Муравьева-Амурского в освоении Дальнего Востока и просвещении его коренных народов. Распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Общая площадь двух островов — около 2,2 га.

Дать названия островам — инициатива регионального общественного фонда «Сахалинский фонд культуры», она была одобрена Сахалинским отделением Российского географического общества, согласована с Южно-Сахалинской и Курильской епархией Русской православной церкви Московского патриархата, сообщили в Сахалинской областной думе.

Николай Касаткин — епископ Русской церкви, основатель российского японоведения, общественный деятель и ученый-этнограф. Иннокентий Вениаминов-Святитель — первый православный епископ Камчатки, Курил, Якутии, Приамурья и Северной Америки. Выдающиеся миссионеры равноапостольный просветитель Японии Николай (Касаткин) и Святитель Иннокентий (Вениаминов) стали первыми священниками, посетившими Сахалин в XIX веке в период присоединения острова к Российской империи.