Два сахалинца обрели проблемы с законом во время СВО. В результате они получили реальные сроки

Одному дали 7 лет лишения свободы, другому – на год меньше.

Первый осужденный самовольно оставил госпиталь, где проходил лечение, и 4 июля 2022 года уехал с Сахалина в Бурятию, где проживал до объявления частичной мобилизации в стране и установления уголовной ответственности за самовольное оставление части или места службы в этот период.

Вернулся он только 22 декабря 2022 года. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд расценил это как уклонение от службы в условиях специальной военной операции, наказание за это предусмотрено ч. 4 и ч. 5 ст. 337 УК РФ.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима в течение семи лет.

Другой военнослужащий попал под суд на Сахалине за то, что самовольно оставил позицию своего подразделения в ДНР в ноябре прошлого года. Спустя полтора месяца, в декабре он сам явился к следователям. Его судили по ч. 5 ст. 337 УК РФ, срок лишения свободы – 6 лет в колонии общего режима.

Оба приговора еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы, сообщили в пресс-службе южно-сахалинского гарнизонного военного суда.

Владимир Павлов.