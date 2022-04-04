Два юных музыканта представят Сахалинскую область на XXI молодежных Дельфийских играх России

Сахалинские музыканты Эллина Заец и Матвей Дедин представят островную область на XXI молодежных Дельфийских играх России. В состав делегации также войдут преподаватели и концертмейстеры юных исполнителей.

Эллина Заец занимается в центральной детской музыкальной школе островного центра по классу скрипка (преподаватель Е. В. Вербицкая). Матвей Дедин обучается игре на балалайке в детской музыкальной школе №1 г. Южно-Сахалинска (преподаватель Е. Е. Попова). Оба дарования – конкурсанты со стажем – являются лауреатами премии «Творческая одаренность», активно участвуют в музыкальных конкурсах областного, межрегионального масштаба. В своих номинациях стали победителями XII Сахалинского фестиваля-конкурса «Детско-юношеские ассамблеи искусств», который прошел в марте 2022 года в Южно-Сахалинске. На данный момент ребята защищают честь Сахалинской области на XII Международном конкурсе молодых музыкантов-исполнителей «Музыкальный Владивосток -2022».

Предстоящие Дельфийские Игры пройдут 22-27 апреля в городе Красноярске. Кроме конкурсных прослушиваний музыкантов ждут фестивальная и экскурсионная программы, гала-концерт с участием лауреатов Игр. Молодежные Дельфийские игры России проводятся в целях выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи России, просвещения, эстетического и патриотического воспитания, формирования нравственных ценностей среди молодежи, укрепления единого культурного пространства страны, сохранения и развития культурного потенциала субъектов Российской Федерации, создания условий для творческой самореализации, раскрытия и роста творческого потенциала детей и молодежи, гармоничного становления личности, развития событийного туризма и волонтерского движения.