Дважды угонщик. Подросток из Охи «одолжил» на ночь два автомобиля

Прогуливаясь по городу, 17-летний парень проверял, не оставил ли кто открытой машину. Удача была на его стороне. В одном из дворов дверь автомобиля открылась, а внутри были ключи. Вдоволь накатавшись по городу, подросток бросил машину на одной из улиц. Об угоне этого автомобиля в дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Охинский» заявил его хозяин. Сотрудники уголовного розыска быстро установили подозреваемого.

Как выяснилось, на этом подросток не остановился. Вновь решив прокатиться по ночной Охе, он вернулся в тот же двор, где нашёл другое незапертое авто с ключами в салоне. Это не осталось незамеченным – полиция быстро задержала незваного «арендатора».

Теперь против парня возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса РФ – неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 120 тыс. рублей либо ограничение свободы на срок до трёх лет. Сейчас подросток находится под подпиской о невыезде.