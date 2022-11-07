Две игры – одно очко

На первенстве России по футболу среди команд второй лиги группы 3.1 «Сахалин» провел два матча на своем поле.

30 октября островитяне играли с московским «Сахалинцем», занимавшим третье место в турнирной таблице. В первом тайме хозяева создали много опасных моментов у чужих ворот и хорошо играли в защите. На перерыв команды ушли при счете 0:0. После перерыва произошли разительные изменения. Москвичи получили наставления от главного тренера и вышли на поле заряженными на атаки. В итоге три гола прилетели в ворота Александра Кима практически подряд. Оформить гол престижа сахалинцы так и не смогли. Итоговый счет – 0:3, сообщили в пресс-службе ФК «Сахалин».

5 ноября «Сахалин» играл с «Динамо-Брянск», лидером турнирной таблицы.

Из-за огромной разницы в позициях (наш клуб – аутсайдер подгруппы) ожиданий и надежд у островных болельщиков в общем-то, не было. Но сахалинцы смогли удивить. Первый тайм был, можно сказать, ровным. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

Вторая сорокапятиминутка стала гораздо «жарче». Судья не успевал доставать «горчичники» за грубую игру. Брянчане пытались дойти до ворот Александра Хорошилова и несколько раз пробивали штрафной, но изменить цифры на табло у гостей так и не получилось. Равно, как и у островитян. Итог – 0:0.