Две недели – и ни днем больше. Такой срок губернатор отвел министерству образования на организацию дополнительных мест для первоклассников

В этом учебном году островные школы примут порядка 7200 малышей. Как рассказала региональный министр образования Анастасия Киктева, для них планировалось открыть 97 классов – это 2824 места. Однако на сегодня обнаружился дефицит в 173 места. Из-за этого часть родителей (особенно из Южно-Сахалинска) столкнулась с проблемой устройства детей в школу по месту жительства.

Не случайно на заседании правительства области глава региона Валерий Лимаренко поднял вопрос о создании дополнительных мест для ребят, причем в удобных для их семей районах города. И потребовал разрешить проблему за две недели.

Еще раньше в тринадцати школах областного центра организовали 217 дополнительных мест для первоклассников. Детей из Лиственничного и Весточки зачислили в южно-сахалинскую школу № 6. На уроки и домой они будут ездить на школьном автобусе.

Места для первоклассников появятся еще в восьми школах: кадетской, № 4, 5, 6, 7, 13, 16, 21. А в десяти образовательных учреждениях откроются группы продленного дня.

Департамент образования областного центра ведет учет пока еще не зачисленных детей. Их родителей информируют о вакантных местах в образовательных учреждениях. При необходимости вопрос устройства ребенка в школу решается в индивидуальном порядке.

До 5 сентября по вопросам зачисления в первый класс сахалинцы могут обращаться на горячую линию: 8 (4242) 312-687 (добавочный 1 и 2). Линия работает в будние дни с 9.00 до 17.15 с перерывом на обед.