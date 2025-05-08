Две песни о главном. Сахалинский историк посвятил их Великой Победе

«Бессмертный полк»

Десять лет назад мы с моим другом Виктором Маленковым – сахалинским историком, педагогом и общественным деятелем – решили написать песню «Бессмертный полк».

Виктор Васильевич был настоящим патриотом нашей страны, Сахалина и Курил, а в 2015 году как раз занимался организацией регионального отделения Общенародного российского фронта. Мы сочли идею проведения в День Победы шествий с фотографиями родственников – участников Великой Отечественной войны очень удачной, правильной и полезной. Поэтому всё получилось очень быстро.

Песню готовили к 9 мая. В моём домашнем архиве есть запись о том, что 5 апреля Виктор написал текст песни. Незамысловатый и душевный, он мне понравился, и уже на следующий день родилась песня. Она звучала в день празднования 70-летия Победы на площади Славы в Южно-Сахалинске в момент, когда на площадь входила многолюдная колонна «Бессмертного полка».

Мы считали композицию вкладом сахалинцев, нашим личным вкладом в проведение этой замечательной общенародной акции. Ни Сахалин, ни Курилы в тексте не упоминаются, его содержание, как и акция, носит общероссийский характер. А «сахалинской» песню сделал видеоклип, снятый моим сыном Василием в том же году.

Позже Виктор Маленков написал ещё одно четверостишие для этой песни:

И с высоты московского Кремля

Звезда Победы безгранично светит,

И торжествует в этот день Земля –

Бессмертный полк шагает по планете.

Но в клип добавлять эти строки не стали.

В последующие годы появились инструментальная версия композиции и вариант песни в быстром темпе. Было снято несколько клипов.

«Иванна»

Собирая материал для книги «Должен помнить мир спасённый», посвящённой 80-летию Великой Победы, и работая с документами в Охинском краеведческом музее, я обратил особое внимание на боевую биографию участника Великой Отечественной войны, Почётного гражданина Охинского муниципального округа Семёна Никитовича Соболева. Ветеран написал книгу воспоминаний, в которой поделился самыми яркими впечатлениями о боях в Румынии, Венгрии и Чехословакии.

Сотрудники музея показали письмо, адресованное Семёну Никитовичу жительницей местечка Новый Градец-Кралове (Чехия) по имени Иванна. Она благодарила бывшего советского солдата, с которым никогда не встречалась, за освобождение Чехословакии. В 1945-м ей было всего пять лет, но вступление Красной Армии в её городок, радость жителей и то, как она дарила советскому танкисту букет сирени, девочка запомнила навсегда. Она сообщала, что только с приходом армии Малиновского она, «знавшая только войну», поняла, что означает слово «мир». О нём, как о светлом будущем, ей говорила мама.

Так появился замысел песни «Иванна», и он был реализован к презентации книги. Сахалинский музыкант Юрий Мусаленко сделал фонограмму с фрагментами народной чешской музыки, исполняемой под звуки цимбалы. Спела песню солистка образцового эстрадно-вокального ансамбля «Лучики» Ксения Тулупова. Как она смогла пропустить её через себя и записать так красиво с первого дубля, просто непостижимо!

Конечно же, Ксения трудилась над песней дома, за что особая благодарность её маме. Но, разумеется, главной направляющей силой этой работы была руководитель «Лучиков» Нарине Бориковна Погосян. Подготовить видеоклип помог дизайнер редакции «Советского Сахалина» Николай Башмаков. Юрий Мусаленко сделал запись композиции в студии, а мне оставалось лишь всё объединить. Надеюсь, песня «Иванна», посвящённая русскому солдату Семёну Соболеву, понравится слушателям.

Николай Вишневский, г. Южно-Сахалинск.

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«Балладу о младшем сыне» к 80-летию Великой Победы написал наш постоянный читатель и участник проекта «Воспетые острова» Сергей Кондратенко (творческий псевдоним Серж Кондрат) из Липецкой области. Музыка и вокал сгенерированы искусственным интеллектом.